«Ахмат» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, «Ахмат» примет московский «Локомотив» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

33' Георгий Мелкадзе попытался аккуратно забросить в штрафную гостей, но там никого из партнеров не оказалось.

32' Проникающий пас в штрафную Ахмата на Руденко, но Надер Гандри прерывает передачу и выбивает мяч в аут.

31' Локомотив перехватил инициативу в матче и почти всем составом перешел на половину поля Ахмата.

30' Дмитрий Баринов решил пробить со штрафного с дальней дистанции, но угодил в стенку.

29' Алексей Батраков лежит на газоне, против него жестко сыграл Турпал-Али Ибишев — до ворот метров 35, что придумает Локомотив?!

28' Темп игр упал очень сильно — футболисты ходят пешком по полю.

27' Георгий Мелкадзе активно прессинговал Сесара Монтеса и нарушил правила на половине поля московской команды.

26' Дальний заброс вперед в исполнении Гиорги Шелия. но мяч мимо всех игроков пролетел прямо в ноги Митрюшкину.

25' Навес в центр штрафной, игроки Ахмата оперируют судье, что мяч попал Погостнову в руку. Но нет, там удар пришелся в лицо.

24' Силва мощно пробивает со штрафного, но мяч рикошетом летит на угловой.

23' Опасный штрафной в 30 метрах от ворот Антона Митрюшкина. Силва у мяча.

22' Гиорги Шелия получает мяч от своих защитников и выполняет классную дальнюю передачу на Эгашу Касинтуру, тот навешивает в штрафную Локомотива, но до удара дело не дошло.

21' Сесар Монтес получает желтую карточку за отмашку в лицо Георгию Мелкадзе.

20' Турпал-Али Ибишев разыгрывет мяч в центре, отдает передачу на Мелкадзе, но тот попадает в положение «вне игры».

19' Дальний заброс на Дмитрия Воробьёва с правого фланга, но первым на мяче оказывается Гиорги Шелия.

17' Батраков бьет со штрафного в метрах 20 от ворот Ахмата! Мяч попал в стенку и вылетел на половину поля «железнодорожников».

16' Зелимхан Бакаев сделал отличную передачу на Воробьёва в штрафную Ахмата, но Дмитрий замешкался и потерял мяч.

15' Егор Погостнов начинает атаку Локомотива на своем левом фланге, но пока у гостей ничего не получается впереди — потеря от Карпукаса.

14'Эгаш Касинтура получает мяч слева, обыгрывает Артёма Карпукаса и бьет справой чуть выше перекладины!

13' Локомотив использует тактику мелкого фола, чтобы сбить атакующий темп Ахмата. На этот раз правила нарушил Дмитрий Воробьёв.

12' Георгий Мелкадзе откликнулся на передачу из глубины поля, но не дотянулся до мяча и он ушел за лицевую линию.

11' Лечи Садулаев подает с углового! Навес в штрафную оказался неудачным, защитники «железнодорожников» вынесли мяч.

9' Опасный штрафной в метрах 30 от ворот Локомотива. Мирослав Богосавац был снесен Ненаховым.

8' Эгаш Касинтура поменял бутцы, непонятно с чем это связано, возможно с тем, что в Грозном пошел дождь.

7' Опасный навес в штрафную Локомотива со стандарта, Надер Гандри совсем чуть-чуть не дотянулся головой до мяча. От ворот пробьет Антон Митрюшкин.

6' Локомотив переходи в позиционную атаку. Дмитрий Баринов в центре поля набирает обороты, но передача в штрафную хозяев оказалась неточной.

5' Ахмат пробивает перспективный штрафной. Стандарт исполнил Лечи Садулаев, но мяч не долетел до партнеров, его вынес Егор Погостнов.

4' Ненахов продолжает подчищать в центре обороны, Максим надежен на первых минутах этого матча.

3' Лечи Садулаев прорывается по левому флангу атаки Ахмата, но его останавливает Максим Ненахов.

2' Александр Руденко нарушает правила на Максиме Сидорове в штрафнйо Ахмата, стандарт пробьет Гиорги Шелия.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Ахмат — Локомотив начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:44 Команды появляются на газоне «Ахмат-Арены». Игра вот-вот начнется!

16:40 Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

16:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:32 Сегодняшний матч пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене», которая вмещает 30 597 зрителей.

16:30 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 8-го тура российской Премьер-лиги между Ахматом и московским Локомотивом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Шелия Гиорги, Сидоров Максим, Ндонг Усман, Гандри Надер, Богосавац Мирослав, Исмаэл Силва, Ибишев Турпал-Али, Брайан Мансилья, Касинтура Эгаш, Садулаев Лечи, Мелкадзе Георгий.

«Локомотив»: Митрюшкин Антон, Ненахов Максим, Погостнов Егор, Монтес Сесар, Сильянов Александр, Баринов Дмитрий, Карпукас Артём, Бакаев Зелимхан, Батраков Алексей, Руденко Александр, Воробьёв Дмитрий.

«Ахмат»

Ахмат находится в нижней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги, занимая после семи проведенных туров лишь 11-е место. На счету команды из Грозного 8 набранных очка, а разница забитых и пропущенных (-1) — 8:9. Отметим, что после неудачного старта в турнире Ахмат зарабатывает очки в четырех последних турах. За это время он добыл две победы и две ничьи.

Победные матчи Ахмата были в противостояниях с питерским Зенитом (1:0) и самарскими Крыльями Советов (3:1). Ничьи “зеленые” катали с Оренбургом (2:2) и Ростовом (1:1). Параллельно с этим Ахмат отыграл третий тур Кубка России, в котором победил казанский Рубин со счетом 2:0.

«Локомотив»

Локомотив — один из лидеров чемпионата России по футболу. В данный момент “железнодорожники” занимают четвертое место, отставая от лидера турнирной таблицы всего на одно очко. В трех последних турах Локомотив играл вничью: с Балтикой (1:1), Ростовом (3:3) и Крыльями Советов (2:2).

В Кубке России Локомотив занимает второе место в своей группе, уступая одно очко московскому ЦСКА. В двух последних турах этого турнира команда победила: калининградскую Балтику (2:0) и тольяттинский Акрон (2:0).

Личные встречи

В шести предыдущих матчах между этими соперниками Локомотив не проигрывал : добыто 5 побед и одна ничья. Последний раз Ахмат побеждал в этом противостоянии в 2022-м году в рамках российской Премьер-лиги (2:1).

