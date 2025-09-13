Ахмат — Локомотив: прогноз на матч российской Премьер-лиги за 2.75

Ахмат
Локомотив
«Ахмат»
Турнирное положение: грозненский коллектив в последнее время набрал хороший ход и поднялся вверх по турнирной лестнице.
После семи туров грозненцы имеют в своем активе восемь очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Ахмат — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Команда из Грозного смогла забить восемь мячей, а пропустила целых девять.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-зеленые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Оренбургом» (2:2).
До этого же команда из столицы Чеченской Республики смогли переиграть «Крылья Советов» (3:1) и «Зенит» (1:0).
Также «Ахмат» выиграл у «Рубина» (2:0) и проиграл «Оренбургу» (1:2) в Кубке России.
Не сыграют: дисквалифицирован Мануэль Келиану.
Состояние команды: после прихода на тренерский мостик Станислава Черчесова «Ахмат» обрел уверенность и стабильность. Команда начала сразу набирать очки и подниматься в таблице.
Думается, что «Ахмат» в этом сезоне точно не будет бороться за выживание, а будет крепким середнячком турнирной таблицы.
«Локомотив»
Турнирное положение: «красно-зеленые» борются за самые высокие места в текущем сезоне.
Московская команда в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.
За семь матчей «железнодорожники» смогли 18 раз поразить ворота соперников и 11 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и «Балтикой» (1:1).
До этого же москвичи смогли выиграть у «Спартака» (4:2) и «Пари НН» (3:2).
Также столичный коллектив победил «Акрон» (2:0) и «Балтику» (2:0) в Кубке России.
Не сыграют: дисквалифицирован в команде из столицы России Николай Комличенко.
Состояние команды: молодая команда «Локомотива » продолжает быть нестабильной. В последних турах подопечные Михаила Галактионова выигрывали по ходу матчей, но в концовке пропускали и теряли важные очки.
В любом случае, скорее всего, «Локомотив» будет бороться за тройку-четверку сильнейших. У команды для этого есть все.
Прогноз Равиля Сабитова
Бывший футболист «Локомотива» Равиль Сабитов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru поразмышлял, что может случиться после паузы в матче 8-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив»:
Статистика для ставок
- «Ахмат» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Локомотив» не проигрывает на протяжении 8 матчей
- В последнем очном матче «Локомотив» победил «Ахмат» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Локомотива» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.83.
Прогноз: «Локомотив» на хорошем ходу и для того, чтобы бороться за высокие места им нужно побеждать, что они и сделают.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.75.
Прогноз: команды вполне способны на то, чтобы пробить тотал и забить много.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.97.