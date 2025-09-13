Ахмат — Локомотив: прогноз на матч российской Премьер-лиги за 2.75

13 сентября в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Начало встречи — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненский коллектив в последнее время набрал хороший ход и поднялся вверх по турнирной лестнице.

После семи туров грозненцы имеют в своем активе восемь очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

Команда из Грозного смогла забить восемь мячей, а пропустила целых девять.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-зеленые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и «Оренбургом» (2:2).

До этого же команда из столицы Чеченской Республики смогли переиграть «Крылья Советов» (3:1) и «Зенит» (1:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также «Ахмат» выиграл у «Рубина» (2:0) и проиграл «Оренбургу» (1:2) в Кубке России.

Не сыграют: дисквалифицирован Мануэль Келиану.

Состояние команды: после прихода на тренерский мостик Станислава Черчесова «Ахмат» обрел уверенность и стабильность. Команда начала сразу набирать очки и подниматься в таблице.

Думается, что «Ахмат» в этом сезоне точно не будет бороться за выживание, а будет крепким середнячком турнирной таблицы.

«Локомотив»

Турнирное положение: «красно-зеленые» борются за самые высокие места в текущем сезоне.

Московская команда в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

За семь матчей «железнодорожники» смогли 18 раз поразить ворота соперников и 11 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и «Балтикой» (1:1).

До этого же москвичи смогли выиграть у «Спартака» (4:2) и «Пари НН» (3:2).

Также столичный коллектив победил «Акрон» (2:0) и «Балтику» (2:0) в Кубке России.

Не сыграют: дисквалифицирован в команде из столицы России Николай Комличенко.

Состояние команды: молодая команда «Локомотива » продолжает быть нестабильной. В последних турах подопечные Михаила Галактионова выигрывали по ходу матчей, но в концовке пропускали и теряли важные очки.

В любом случае, скорее всего, «Локомотив» будет бороться за тройку-четверку сильнейших. У команды для этого есть все.

Прогноз Равиля Сабитова

Бывший футболист «Локомотива» Равиль Сабитов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru поразмышлял, что может случиться после паузы в матче 8-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив»:

Тут в первую очередь на авансцену выходит роль Саламыча, которому «Локомотив» по большому счету дал дорогу в будущее. А мы знаем, как он настраивает против бывших, даже если они его ничем не обидели. Сейчас подписали Жемалетдинова, это очень качественное усиление, как раз под Садулаева. Мы его с Шалимовым тренировали в юношеской сборной. Уже было видно, что далеко пойдет, но ему нужна такая вот поддержка во фланге. Для такой команды, как «Локо» перерыв должен пойти на пользу, после этих упущенных побед. Молодые быстро все забывают, они вообще ничего не помнят. Вот сейчас в Латвии с юношами работаю, каждый день это вижу. Отдельно хочу сказать о Баринове, который неудачно провел оба матча за сборную. Сегодня равноценной замены в «Локо» ему нет, а до зимы, коль так хочет уезжать, еще надо дожить. Думаю, должен перезагрузиться. Против Черчесова какая-то сумасшедшая внутренняя энергетика Галактионова, но он уступает ему в опыте, особенно по части ротации состава. Сегодня ему даже проще, что Комличенко пропускает, голову ломать не надо. Хотя и так бы Воробьев вышел в старте после хорошей пробы в сборной. Тут вообще трудно угадать. Мы после сборных возвращались в клубы совсем другими. 1:0 выиграет «Ахмат», так вижу. Равиль Сабитов

Статистика для ставок

«Ахмат» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 8 матчей

В последнем очном матче «Локомотив» победил «Ахмат» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Локомотива» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Локомотив» на хорошем ходу и для того, чтобы бороться за высокие места им нужно побеждать, что они и сделают.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.75.

Прогноз: команды вполне способны на то, чтобы пробить тотал и забить много.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.97.