В субботу, 21 марта, «Балтика» примет на своем поле «Сочи» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Станислав Матвеев.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Калининграде на «РосТех Арене», которая вмещает 35 016 зрителей.

20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура чемпионата России по футболу «Балтика» — «Сочи». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско Максим, Варатынов Сергей, Гассама Натан, Филин Александр, Бевеев Мингиян, Титков Николай, Петров Илья, Чивич Элдар, Петров Максим, Хиль Брайан, Йенне Тентон.

«Сочи»: Дёгтев Александр, Волков Сергей, Литвинов Вячеслав, Солдатенков Александр, Макарчук Артём, Мухин Максим, Коваленко Александр, Заика Кирилл, Крамарич Мартин, Зиньковский Антон, Фёдоров Захар.

«Балтика»

«Балтика» в нынешнем сезоне приятно удивляет своей игрой и до сих пор ведет реальную борьбу за медали чемпионата. В данный момент калининградская дружина занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим московского «Локомотива» на два очка. В случае победы в предстоящем матче и осечки «железнодорожников», команда может залететь в ТОП-3.

После возобновления Премьер-лиги «Балтика» сыграла три матча и разброс результатов у нее поражает. Начала калининградская команда с обидного поражения от санкт-петербургского «Зенита» (0:1), затем была ничья с «Ростовом» и победа в последнем туре над московским ЦСКА (1:0).

«Сочи»

«Сочи» является главным аутсайдером нынешнего сезона российской Премьер-лиги и вряд ли избежит вылета из элитного дивизиона. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и имеет на своем счету всего 9 очков. Отставание от спасительной позиции составляет 12 очков, что по нынешней игре сочинского клуба выглядит нереальным камбэком.

Личные встречи

Между собой эти команды играют не очень часто, а в предыдущие годы они в основном пересекались в Первой лиге. Что касается прошлого года, то там было сыграно два матча и оба раза победу праздновала «Балтика» с одинаковым счетом (2:0).

