прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.24

21 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Балтика» и «Сочи». Начало встречи — 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Балтика — Сочи с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Балтика»

Турнирное положение: сейчас «Балтика» располагается на четвертой строчке с 39 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче «Балтика» смогла одержать юбилейную десятую победу в текущем сезоне РПЛ, обыграв ЦСКА. Калининградская команда победила в поединке со счетом 1:0.

Ранее команда поделила очки во встрече против «Ростова», завершив матч со счетом 1:1, и дважды проиграла «Зениту»: в 1/2 финала Кубка России со счетом 0:1 и в чемпионате России со счетом 0:1.

Не сыграют: травмирован Андрей Мендель.

Состояние команды: «Балтика» имеет реальные шансы подняться на третью строчку в случае победы над «Сочи». Отметим, что клуб является единственным коллективом в РПЛ в текущем сезоне, который пропустил меньше десяти мячей. Пока это лучшая оборона лиги.

«Сочи»

Турнирное положение: после 21 матча «Сочи» занимает последнюю, 16-ю, строчку в таблице РПЛ с девятью очками.

Последние матчи: в последнем поединке «Сочи» потерпел 16-е поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда проиграла «Краснодару» со счетом 1:2.

Ранее клуб вновь потерпел поражение в чемпионате, проиграв «Пари НН» со счетом 1:2, и также проиграл «Спартаку» со счетом 2:3.

Не сыграют: травмирован — Макар Чирков.

Состояние команды: «Сочи» стоит на вылет из РПЛ в текущем сезоне. Команда имеет серию из восьми матчей без побед в чемпионате и является единственной, кто не смог набрать минимум десять очков. Против мотивированной «Балтики» в гостях будет очень непросто.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата «Балтика» обыграла «Сочи» со счетом 2:0

«Балтика» пропустила меньше всех в чемпионате — девять мячей

«Сочи» пропустил больше всех в РПЛ — 48 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 1,43, а на «Сочи» — 8,60, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.

Прогноз: Сыграем на форе «Балтики» в матче (-1,5) в этом поединке. Калининградская команда мотивирована и готова набирать важные очки.

Ставка: Фора «Балтики» (-1,5) в поединке за 2.24.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд. Это дополнительная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.40.