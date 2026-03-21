В субботу, 21 марта, «Краснодар» примет на своем поле «Пари НН» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Никита Кривцов («Краснодар») столкнулся с Алексом Сарфо («Пари НН») и упал на газон. Выходят медики.

25' Вынужденная замена у хозяев: поле покидает из-за травмы Виктор Са («Краснодар»), вместо него будет играть Хуан Боселли.

23' Медики оказывают помощь Виктору Са («Краснодар»), который столкнулся с Максимом Шнапцевым («Пари НН»)

22' Максим Шнапцев («Пари НН») подключился к атаке и рухнул на газон возле штрафной соперника, но судьи проморгали здесь фол.

21' Никита Медведев («Пари НН») получил пас от своего защитника и решил не рисковать, сильно выбив мяч вперед.

20' Лукас Олаcа («Краснодар») навесил со стандарта на линию вратарской — Никита Каккоев («Пари НН») вынес мяч в центр поля.

18' Дуглас Аугусто («Краснодар») прострелил с левого фланга в центр штрафной, Виктор Са («Краснодар») не смог точно пробить, угодив в защитника.

16' «Краснодар» немного успокоил темп игры — футболисты пасуются на своей половине поля.

15' Алекс Сарфо («Пари НН») заблокировал удар Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и получил небольшое повреждение.

13' Эдуард Сперцян («Краснодар») подал угловой в штрафную, но защитники «Пари НН» вынесли мяч подальше отворот!

12' Г-ООООООООО-Л! «Краснодар» — 2:0! Джон Кордоба! Никита Кривцов протянул мяч с центра поля к лицевой линии и отдал точный пас на Джона Кордобу, тому оставалось только подставить ногу, что он и сделал!

11' Хозяева тотально владеют мячом — гости прижаты на своей половине поля.

09' Джон Кордоба («Краснодар») поддавил соперника у его штрафной и заработал для своей команды угловой.

07' Олакунле Олусегун («Пари НН») прорвался по правой бровке к лицевой линии, но передача в штрафную оказалась безадресной.

06' Г-ООООООООО-Л! «Краснодар» — 1:0! Джон Кордоба! Батчи выполнил классную подачу в центр штрафной, где Джон Кордоба в шикарном прыжке вколотил мяч в ворота!

04' Виктор Са («Краснодар») с линии вратарской пробил в упор — Никита Медведев («Пари НН») спас свою команду!

02' Реналдо Сефас («Пари НН») ворвался в штрафную соперника и рухнул на газон, но судья не увидел в этом моменте нарушения правил.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Краснодар» — «Пари НН» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:13 Главные действующие лица появляются на газоне «Ozon Арены». Игра вот-вот начнется!

18:10 Сегодня в Краснодаре облачно, во время матча температура будет около +11℃.

Разминка «Краснодара»

18:05 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:00 Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

17:55 Сегодняшний матч пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене», которая вмещает 35 179 зрителей.

17:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Пари НН». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев Станислав, Гонсалес Джованни, Тормена Витор, Коста Диего, Олаcа Лукас, Кривцов Никита, Дуглас Аугусто, Сперцян Эдуард, Батчи, Кордоба Джон, Виктор Са.

«Пари НН»: Медведев Никита, Шнапцев Максим, Каккоев Никита, Кирш Илья, Карич Свен, Вешнер Тичич Лука, Сарфо Алекс, Смелов Егор, Бальбоа Адриан, Олусегун Олакунле, Сефас Реналдо.

«Краснодар»

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 21-го проведенного тура. Команда имеет на своем счету 46 набранных очков и на один турнирный балл опережает своего главного преследователя — санкт-петербургский «Зенит». Разница забитых и пропущенных голов впечатляет — 42:16.

После возобновления чемпионата «Краснодар» провел три матча и в одном из них неожиданно проиграл на выезде казанскому «Рубину» со счетом 1:2. Остальные две встречи «быки» выиграли: на своем поле у «Ростова» (2:1) и в гостях у «Сочи» (2:1). Несмотря на осечку в игре против «Рубина», лидерство в чемпионате «Краснодар» не потерял и сейчас стремится закрепиться на первой строчке.

«Пари НН»

«Пари НН» на протяжении всего сезона находится в нижней части турнирной таблицы РПЛ, а конкретно в зоне вылета из элитного российского дивизиона. В последнее время дела у нижегородского клуба немного пошли в гору и он поднялся на 13-ю строчку. От спасительной позиции его отделяет всего одно очко.

Если на старте сезона казалось, что «Пари НН» точно вылетит из российской Премьер-лиги, то сейчас впечатление обратное. В двух последних матчах нижегородский клуб одержал очень важные для себя победы над «Сочи» (2:1) и самарскими «Крыльями советов» (3:0). Обе победные встречи проходили на поле «Пари НН».

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто — пересекаются не только в российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России. Тотальный перевес по победам у Краснодара, который выиграл 10 из 11 последних очных дуэлей. Предыдущий матч между ними состоялся в июле прошлого года, там в гостях «быки» разгромили соперника (3:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75