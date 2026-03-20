21 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Начало встречи — 18:15 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Краснодар — Пари НН с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Краснодар»

Турнирное положение: сейчас «Краснодар» с 46 очками лидирует в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 21‑м туре чемпионата России «Краснодар» вырвал победу у главного аутсайдера «Сочи» со счётом 2:1, забив с пенальти в компенсированное время. Игра проходила под полную диктовку «быков», но кураж поймал голкипер соперника Дегтев, который совершил несколько эффектных сейвов. Оба гола на счету Сперцяна.

В ответной игре полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» дома разгромил ЦСКА (0:4), а ранее уступил в гостях в РПЛ «Рубину» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Петров (з), дисквалифицирован — Пальцев (з).

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева продолжают плотную борьбу за сохранение чемпионского титула с «Зенитом» и «Локомотивом». Состав у «быков» очень сыгранный, за зиму почти не поменялся (пришёл только Боселли, а ушёл Перрен), игра отлажена, и шансы на золото очень высоки.

«Пари НН»

Турнирное положение: пока «Пари НН» занимает 13‑ю строчку в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 21‑м туре «Пари НН» разгромил на своём поле «Крылья Советов». Нижегородцы играли намного лучше, полностью контролировали ход игры и создали намного больше моментов, чем соперник. Голы в этой встрече забивали Олусегун с пенальти, Тичич и Лесовой.

До этого была домашняя победа над «Сочи» (2:1) и поражение в гостях от «Локомотива» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Эктов (з).

Состояние команды: за время зимней паузы Алексей Шпилевский смог донести свои требования до игроков, немного усилил состав, и теперь «Пари НН» смотрится очень даже неплохо. Даже потеря лидера Боселли не чувствуется, вместо него неплохо выглядит его соотечественник Бальбоа. В каждой весенней игре «Краснодар» создаёт немало моментов.

Статистика для ставок

В первом круге «Пари НН» потерпел разгромное поражение дома (0:1).

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Краснодаром» (2:1, 3:0).

Также были игры в Кубке России: сначала «Пари НН» выиграл в гостях (2:1), но затем уступил на своём поле (0:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,32, а на «Пари НН» — 9,80, ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: на своём поле «Краснодар» традиционно играет гораздо мощнее и почти не оставляет шансов соперникам. Потерь в составе «быков» почти нет, команда на ходу и показывает качественный футбол. «Пари НН» играет с позиции силы даже против более классных соперников и будет отсиживаться большими силами в обороне, поэтому стоит рассчитывать на голы.

1.75 Тотал больше 2,5

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант — что уже в первом тайме будут забиты не менее двух голов.

2.60 В первом тайме будет забито не менее двух голов

Дополнительная ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2,60.