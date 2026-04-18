«Крылья Советов» цепляются за очки, чтобы не свалиться в зону вылета, ЦСКА — пытается не потерять контакт с медальной тройкой. Хозяевам очки нужнее, но класс и глубина состава всё ещё на стороне гостей. А свежая кубковая встреча, где армейцы разгромили самарцев, только добавляет напряжения. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

11' Два раза подряд Круговой навешивал с левого фланга, в итоге Песьяков забрал мяч в руки.

09' Витюгов навешивал на дальнюю штангу, но слишком сильным получился пас и всех перелетел.

08' Баринов отлично сыграл в подкате и не дал Олейникову пройти по левому флангу.

06' Круговой навешивал в штрафную с левого фланга, Божин не дал пробить Гонду.

04' Тороп ошибся на выходе, но на дальней штанге никто не замкнул подачу с угла поля.

04' Угловой заработали «Крылья».

03' Козлов опасно скинул на дальнюю штангу, а у Глебова не получился удар первым касанием!

01' «Крылья» начали с центра, поехали!

До матча

14:30 Хорошая погода для футбола сегодня в Самаре, около 15 градусов – правда, газон не выглядит идеальным.

14:15 Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Рассказов, Витюгов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Рахманович.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Баринов, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Козлов, Кармо, Глебов, Гонду.

14:00 Главным арбитром матча будет Павел Шадыханов, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Ян Бобровский.

«Крылья Советов»

Самарцы продолжают борьбу за выживание. Команда идёт на 13-м месте и балансирует на границе стыков — от спасительной зоны отделяют дополнительные показатели, а запас над прямым вылетом минимальный. Весна складывается тяжело: в пяти матчах — ни одной победы, при этом даже там, где удаётся цепляться за результат, остаётся ощущение хрупкости.

При Сергее Булатове «Крылья» стали чуть осторожнее, но проблемы никуда не делись, команда по-прежнему много пропускает — это системная история, которая тянется уже не первый сезон. Даже при попытке играть от обороны самарцы регулярно получают по два и больше, особенно против соперников уровня ЦСКА или «Краснодара».

Кадровая ситуация тоже не добавляет оптимизма. Потеря Вадима Ракова — удар по атаке, а глубина состава и так ограничена. В тренерском штабе появился Виталий Панов, но это скорее про сохранение текущей модели (3-4-3), чем про резкую смену курса. При этом важная деталь: дома в чемпионате весной «Крылья» ещё не проигрывали. Они уступили «Зениту» на выезде, сыграли вничью с «Ахматом», раньше отобрали очки у «Рубина». То есть просто пройти Самару у ЦСКА вряд ли получится, даже при всех проблемах хозяева упираются.

ЦСКА

У армейцев парадоксальный сезон. С одной стороны — явный спад и постоянные разговоры о кризисе, с другой — отставание от тройки всего три очка. И это при том, что весной команда играет крайне неровно и даже уступила дома «Сочи», главному аутсайдеру лиги. Команда Фабио Челестини живёт без компромиссов, в девяти матчах после паузы — ни одной ничьей, всегда либо победа, либо поражение. После серии из трёх успешных игр последовал болезненный щелчок от «Сочи», и теперь ЦСКА снова оказывается в ситуации, где нужно срочно реагировать.

После ухода Дивеева окончательно потерян баланс в обороне, команда не играет «на ноль» весной и регулярно даёт соперникам моменты. Попытка поднять линию защиты через Матеуса Рейса добавила уязвимости к быстрым атакам, а постоянная ротация только усиливает хаос.

Плюс кадровые нюансы: нет Акинфеева, в воротах снова Тороп, есть вопросы по центру обороны. Зато впереди у ЦСКА достаточно ресурса, чтобы наказывать за ошибки — что и показал недавний кубковый матч, где самарцы пропустили пять.

