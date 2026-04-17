Полузащитник ЦСКА Данила Козлов раскрыл причины своего перехода в стан армейцев из «Краснодара».

globallookpress.com

«Возможность перейти в ЦСКА появилась во время второго зимнего сбора… Понимал, что это хороший вариант продолжения карьеры.  В декабре мы встречались с агентом и обсуждали моё игровое время в "Краснодаре" в РПЛ.  Хотелось начать новый этап в карьере.

Знаю, что конкретное предложение было только из ЦСКА.  Мне изначально переход именно в армейский клуб казался самым интересным.

"Краснодар" готов был меня отпустить при наличии нормального предложения.  И я просил агента подобрать варианты.  Понимал, что нужно развиваться.  Стоять на месте не хотелось.  В итоге я стал игроком ЦСКА.  Значит, всех всё устроило», — сказал 21‑летний хавбек в интервью «СЭ».

Всего за ЦСКА Козлов сыграл 9 матчей и отметился в них одним ассистом.  Он заключил контракт с армейцами до 2029 года.