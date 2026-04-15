Экс-вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал игру команды в текущем календарном году после зимней паузы.

Фабио Челестини

«Очевидно, что были допущены управленческие ошибки в плане слишком большого разграничения полномочий главного тренера.  После промежуточного неплохого отрезка тренеру было отдано на откуп слишком много.  По сути Челестини еще ничего не сделал ни для ЦСКА, ни в плане результата.

Были только какие-то наброски.  И после этого тренер, который необъективно воспринимает ситуацию, поплыл.  Видно, что есть проблемы в коллективе, в единстве, в понимании, как играть.  Отсюда и возникают проблемы с результатом», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

«Армейцы» с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.