Экс-вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал игру команды в текущем календарном году после зимней паузы.

«Очевидно, что были допущены управленческие ошибки в плане слишком большого разграничения полномочий главного тренера. После промежуточного неплохого отрезка тренеру было отдано на откуп слишком много. По сути Челестини еще ничего не сделал ни для ЦСКА, ни в плане результата.

Были только какие-то наброски. И после этого тренер, который необъективно воспринимает ситуацию, поплыл. Видно, что есть проблемы в коллективе, в единстве, в понимании, как играть. Отсюда и возникают проблемы с результатом», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

«Армейцы» с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.