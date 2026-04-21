Во вторник, 21 апреля, «Сочи» примет «Крылья Советов» в рамках 26-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

17:20 Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем 47 659 зрителей.

17:10 Главным судьей матча будет Владимир Москалёв из Воронежа.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Сочи»

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Марсело, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

Стартовый состав «Крыльев»

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Ахметов.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 баллов за 25 встреч при разнице мячей 22:53. В предыдущем поединке сочинцы одержали победу над «Ростовом» (1:0) в предыдущем туре РПЛ. До того команда обыграла ЦСКА (1:0) и проиграла «Рубину» (0:1).

«Сочи» было уже практически лишился шансов сохранить место в элите российского футбола, но результаты последних встреч вселяют определенную надежду. Черноморский клуб сейчас на ходу и только поражение от «Рубина» в начале апреля может в итоге стоить дорого в борьбе за выживание. Дисквалифицирован — Заика.

«Крылья Советов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 23 очка за 25 туров при разнице голов 26:45. В предыдущем поединке тольяттинцы разошлись миром с ЦСКА (1:1) в предыдущем туре РПЛ. До того команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:2) в РПЛ и проиграла ЦСКА (2:5) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Самарцы совсем не радуют своих фанатов в весенней части сезона РПЛ, одержав только одну победу в чемпионате страны. Команда уже поменяла тренера и в последних матчах смотрится неплохо, даже в матче против ЦСКА «Крылья» были вполне близки к победе. Травмирован — Сутормин; дисквалифицированы — Баянц, Божин, Чернов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 3 матча. В рамках РПЛ в сентябре 2025 года «Крылья Советов» дома победили со счетом 2:0, ещё 2 матча были сыграны в групповом этапе Кубка России, команды обменялись победами в серии пенальти, «Сочи» дома 1:1 (5:3 пен.), «Крылья» в Самаре 3:3 (5:4 пен.).

За всю историю команды сыграли между собой 12 матчей, в 10 играх победили «Крылья», ещё 2 матча завершились вничью.

