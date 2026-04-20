21 апреля в 26-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Крылья Советов». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Сочи — Крылья Советов с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 баллов за 25 встреч при разнице мячей 22:53.

Последние матчи: в предыдущем поединке сочинцы одержали победу над «Ростовом» (1:0) в предыдущем туре РПЛ.

До того команда обыграла ЦСКА (1:0) и проиграла «Рубину» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: дисквалифицирован — Заика.

Состояние команды: «Сочи» было уже практически лишился шансов сохранить место в элите российского футбола, но результаты последних встреч вселяют определенную надежду.

Черноморский клуб сейчас на ходу и только поражение от «Рубина» в начале апреля может в итоге стоить дорого в борьбе за выживание.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 23 очка за 25 туров при разнице голов 26:45.

Последние матчи: в предыдущем поединке тольяттинцы разошлись миром с ЦСКА (1:1) в предыдущем туре РПЛ.

До того команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:2) в РПЛ и проиграла ЦСКА (2:5) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Не сыграют: травмирован — Сутормин; дисквалифицированы — Баянц, Божин, Чернов.

Состояние команды: Самарцы совсем не радуют своих фанатов в весенней части сезона РПЛ, одержав только одну победу в чемпионате страны.

Команда уже поменяла тренера и в последних матчах смотрится неплохо, даже в матче против ЦСКА «Крылья» были вполне близки к победе.

Статистика для ставок

Последние три матча с участием «Сочи» завершались со счетом 1:0 — дважды в пользу «барсов», в одном случае — нет

«Крылья Советов» не побеждали в восьми последних встречах

В матче первого круга «Крылья» уверенно обыграли сочинцев со счетом 2:0.

Также команды дважды встречались в Кубке России, где победителя выявляли в серии пенальти, по итогам которых самарцы и «барсы» обменялись домашними викториями

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «барсов» ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа «Крыльев Советов» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.19 и 1.62.

Прогноз: «Сочи» в последних матчах забивает и побеждает, да и «Крылья» любят выдавать результативные встречи в последнее время. Вполне стоит ожидать, что оба коллектива забьют

Прогноз: Явного фаворита в этой встрече нет, оба коллектива будут играть за 3 очка, но никто не сможет выйти победителем из этого противостояния.

