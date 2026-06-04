прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.00

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гонконг и Монголия. Начало игры — в 15:00 мск.

Гонконг

Турнирное положение: Гонконгцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Гонконг набрал всего 2 очка в 6 поединках. Команда отличилась лишь 4 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гонконгцы уступили Индии (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от Сингапура (1:2). А вот до того гонконгцы расписали мировую с Камбоджей (1:1).

В пяти своих последних матчах Гонконг добыл одну победу. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гонконгцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем Гонконг исторически успешно противостоит Монголии. В четырёх очных поединках команда победила 4 раза.

Монголия

Турнирное положение: Монголы не попали на чемпионат мира. Команда вылетела еще на первом этапе квалификации.

Причем Монголия имеет огромные проблемы с реализацией. Команда не забивает 3 матча кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Монголы были биты Сингапуром (0:4).

До того команда уступила Тайваню (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение ещё от Гонконга (0:3).

При этом Монголия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Монголы нынче выглядят бледновато. Команда уступила 3 раза подряд.

При этом Монголия имеет крайне ненадёжные тылы. Команда частенько откровенно рассыпается в матчах с более или менее крепкими соперниками.

Команда в четырёх очных поединках всего однажды поразила ворота Гонконга. Плюс в этих матчах она пропустила в свои ворота 24 мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гонконг в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Гонконг имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоит монголам.

2.00 Фора Гонконга -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Гонконг — Монголия позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора Гонконга -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.60 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Гонконг — Монголия принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60.

Пять причин, почему ставка зайдет