5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гонконг и Монголия. Начало игры — в 15:00 мск.
Гонконг
Турнирное положение: Гонконгцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.
При этом Гонконг набрал всего 2 очка в 6 поединках. Команда отличилась лишь 4 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гонконгцы уступили Индии (1:2).
До того команда потерпела поражение от Сингапура (1:2). А вот до того гонконгцы расписали мировую с Камбоджей (1:1).
В пяти своих последних матчах Гонконг добыл одну победу. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: Гонконгцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
Причем Гонконг исторически успешно противостоит Монголии. В четырёх очных поединках команда победила 4 раза.
Монголия
Турнирное положение: Монголы не попали на чемпионат мира. Команда вылетела еще на первом этапе квалификации.
Причем Монголия имеет огромные проблемы с реализацией. Команда не забивает 3 матча кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Монголы были биты Сингапуром (0:4).
До того команда уступила Тайваню (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение ещё от Гонконга (0:3).
При этом Монголия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Монголы нынче выглядят бледновато. Команда уступила 3 раза подряд.
При этом Монголия имеет крайне ненадёжные тылы. Команда частенько откровенно рассыпается в матчах с более или менее крепкими соперниками.
Команда в четырёх очных поединках всего однажды поразила ворота Гонконга. Плюс в этих матчах она пропустила в свои ворота 24 мяча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гонконг в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
Прогноз: Гонконг имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоит монголам.
Ставка: Фора Гонконга -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Монголия уступила трижды кряду
- Гонконг одолел монголов во всех 4 очных поединках
- Гонконгцы неизменно забивали в 7 своих последних матчах
- Монголия не может отличиться уже 3 матча кряду
- Гонконгцы не могут победить 5 матчей кряду