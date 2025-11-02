В воскресенье, 2 ноября, «Балтика» примет «Ахмат» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+7' Звучит свисток! Матч окончен! «Балтика» побеждает со счетом 2:0!

90+6' Максим Бориско («Балтика») сильно выносит мяч на чужую половину поля, отправляя партнеров в последнюю атаку в этом матче.

90+5' Гости всем составом обороняются, но им приходится очень непросто.

90+3' Чинонсо Оффор («Балтика») получил классный пас и выходил на перспективный простор перед воротами, но пробить ему так и не дали.

90+1' Владислав Саусь («Балтика») классно продрался сквозь ноги защитников и пробил с метров 20-ти, Гиорги Шелия («Ахмат») в прыжке переводит мяч на угловой.

90' 7 минут добавлено ко второму тайму!

Статистика матча 6 Удары в створ 2 7 Удары мимо 6 51% Владение мячом 49% 3 Угловые удары 3 3 Офсайды 2 19 Фолы 16

87' Гиорги Шелия («Ахмат») сильно отправляет мяч на чужую половину поля, пытаясь создать навал на ворота соперника. но в меньшинстве это сделать сложно.

85' Абакар Гаджиев («Ахмат») получает желтую карточку за грубый фол возле своей штрафной!

83' Передача Дмитрия Никитин («Балтика») в штрафную гостей, но Гиорги Шелия («Ахмат») отбивает мяч кулаками.

81' Максим Самородов («Ахмат») прорвался в штрафную, ушел вправо и пробил в ближний угол — мяч угодил в штангу!

79' Отличная передача на Максима Самородова («Ахмат»), но он был в положении вне игры и свободный удар пробьет Максим Бориско («Балтика»).

77' «Балтика» прижала соперника к воротам и тотально владеет мячом — все идет к победе хозяев.

75' Двойная замена у «Ахмата»: Анас Эль Махрауи (травма) и Лечи Садулаев покинули поле, вместо них появились Брайан Мансилья и Абакар Гаджиев.

72' Лечи Садулаев («Ахмат») получил по ногам в центре поля, гости быстро разыграли стандарт.

70' Максима Петрова («Балтика») покидает поля из-за травмы, вместо него появляется боснийский полузащитник Стефан Ковач.

67' Усман Ндонг («Ахмат») сбивает Максима Петрова («Балтика») и получает желтую карточку. Это перспективный стандарт для хозяев!

Станислав Черчесов https://web.telegram.org/k/#@fc_baltika

65' Станислав Черчесов явно не доволен происходящим на поле и заменами тут вряд ли что-то можно уже поправить.

63' Силва Исмаэл («Ахмат») ушел на замену, вместо него появился на поле Анас Эль Махрауи.

62' Двойная замена у хозяев: Брайан Хиль и Сергей Пряхин ушли с поля, вместо них в игру вступили Юрий Ковалев и Чинонсо Оффор.

61' Надер Гандри («Ахмат») получил желтую карточку за разговоры с арбитром!

59' Георгий Мелкадзе («Ахмат») при ударе по воротам наступил на ногу Ираклию Манелову («Балтика») и, по мнению арбитра, это красная карточка!

58' Судья идет смотреть VAR на предмет красной карточки игроку «Ахмата».

57' Максим Бориско («Балтика») спасает команду отбивая в ближнем углу после удара в упор от Георгия Мелкадзе («Ахмат»).

55' Максим Самородов («Ахмат») ошибается в центре поля, Александр Филин («Балтика») перехватил мяч и отдал на партнеров вперед.

53' «Ахмат» разводит с центра поля, настроение у гостей явно упало!

51' Г-ООООООООО-Л! «Балтика» — 2:0! Сергей Пряхин! Максим Петров ворвался в штрафную соперника и навесил на дальнюю штангу — Пряхин вколотил мяч головой в ворота!

50' Брайан Хиль («Балтика») получает желтую карточку за грубый фол на своей половине поля.

49' Максим Петров («Балтика») получает мяч на линии штрафной и пробивает с левой ноги, но не попадает в створ ворот.

48' Георгий Мелкадзе («Ахмат») мощно пробил из-за пределов штрафной, Максим Бориско («Балтика») в падении переводит на угловой.

47' С первых секунд «Балтика» берет мяч под свой контроль и переходит в позиционную атаку.

46' Стартовал второй тайм! Поехали...

45+3' Звучит свисток на перерыв! «Балтика» выигрывает 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Папа Гадио («Ахмат») пробил по воротам, и мяч попал в руку Брайану Хилю («Балтика») — но судья показал, что это не пенальти.

45+1' 2 минуты добавлено к первому тайму!

45' Айман Мурид («Балтика») прихватил Силву Исмаэля («Ахмат») за футболку и получил желтую карточку.

44' Максим Бориско («Балтика») поймал мяч в руки, прервав верховой заброс с свою вратарскую.

43' Силва Исмаэл («Ахмат») забрасывает вперед к линии штрафной «Балтики», но там никого из партнеров не оказалось.

41' Иван Беликов («Балтика») получил горчичник за фол в центре поля.

40' Лечи Садулаев («Ахмат») едва не замкнул на дальней штанге прострел от партнера, ему не хватило совсем чуть-чуть.

39' Кевин Андраде («Балтика») классно отработал в защите против Лечи Садулаев («Ахмат»), выбив мяч в аут.

38' Иван Беликов («Балтика») сделал длинную передачу на Брайана Хиля («Балтика»), но Усман Ндонг («Ахмат») перехватил мяч.

37' Сергей Пряхин («Балтика») прорывался по лицевой линии к воротам гостей, но мяч у него был выбит на угловой.

35' Силва Исмаэл («Ахмат») не по правилам сыграл против Аймана Муриды («Балтика») и получил желтую карточку.

Андрей Талалаев https://web.telegram.org/k/#@fc_baltika

33' Андрей Талалаев чтот-то обсуждает со своими помощниками на скамейке запасных.

32' Лечи Садулаев («Ахмат») пробил крученым с угла штрафной, но мяч попал в спину Кевину Андраде («Балтика») и отлетел в руки Максиму Бориско («Балтика»).

31' Сергей Варатынов («Балтика») выполнил дальний заброс по правому флангу, но партнер не смог догнать мяч.

29' Опасный стандарт у ворот хозяев — до лини штрафной метра три! Силва Исмаэл («Ахмат») пробивает прямо в стенку.

28' Мануэл Келиано («Ахмат») покидает поле — вместо него в игру вступает сенегальский полузащитник Папа Амади Гадио.

26' Нет, пенальти не будет!

25' Владислав Саусь («Балтика») падает в штрафной соперника, это может быть пенальти. Была отмашка со стороны Лечи Садулаева («Ахмат»).

23' На огромной скорости Сергей Пряхин («Балтика») прорвался к штрафной соперника и пробил — мяч пролетел в считанных сантиметра от штанги.

22' Гиорги Шелия («Ахмат») далеко вышел из ворот и выбил мяч после дальнего заброса.

20' Сергей Пряхин («Балтика») отыгрался в штрафной с Брайаном Хилем («Балтика»), но попал в офсайд при обратной передаче.

18' Брайан Хиль («Балтика») нанес удар с угла штрафной — мяч в руки поймал Гиорги Шелия («Ахмат»).

17' Сергей Пряхин («Балтика») прорвался в штрафную и пробил с метров семи в дальний угол, но мяч немного разминулся со створом.

16' Сергей Пряхин («Балтика») получает первую в матче желтую карточку, за удар по ногам Мануэлю Келиано («Ахмат»).

14' Положение вне игры фиксируется у Надера Гандри («Ахмат»). а ведь позиция у него была перспективная.

13' Максим Бориско («Балтика») через пас разыгрывает свободный удар от ворот.

11' Угловой у ворот гостей: навес на дальнюю штангу, но Ираклий Манелов («Балтика») не смог замкнуть эту передачу.

Максим Петров https://web.telegram.org/k/#@fc_baltika

Максим Петров

09' Г-ООООООООО-Л! «Балтика» — 1:0! Максим Петров! Брайан Хиль классно отдал пяткой передачу и Максим Петров покатил правой ногой в дальний угол!

08' Усман Ндонг («Ахмат») получил по ногам и некоторое время требовал от судьи показать обтчику желтую карточку.

06' Мирослав Богосавац («Ахмат») бросает мяч с аута и отправляет партнеров в атаку по левой бровке.

04' «Ахмат» с первых минут взял мяч под контроль и провел несколько перспективных атак.

02' Гости зарабатывают первый угловой в матче — после подачи в штрафную мяч за лицевую выбил Сергей Варатынов («Балтика»).

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Балтика» — «Ахмат» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне «РосТех Арены». Игра вот-вот начнется!

16:55 Сегодня в Калининграде облачно, во время матча температура будет около +12℃.

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Главным арбитром встречи назначен Иван Абросимов.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Калининграде на «РосТех Арене», которая вмещает 35 016 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура чемпионата России по футболу между «Балтикой» и «Ахматом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско Максим, Варатынов Сергей, Андраде Кевин, Филин Александр, Мурид Айман, Саусь Владислав, Беликов Иван, Манелов Ираклий, Пряхин Сергей, Петров Максим, Хиль Брайан.

«Ахмат»: Шелия Гиорги, Сидоров Максим, Ндонг Усман, Гандри Надер, Богосавац Мирослав, Исмаэл Силва, Келиано Мануэл, Касинтура Эгаш, Самородов Максим, Садулаев Лечи, Мелкадзе Георгий.

«Балтика»

«Балтика» проводит великолепный сезон и рвется в медальные разборки. В данный момент калининградский клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от третьего места на три очка, а от первого — на шесть.

В трех последних турах «Балтика» не проигрывала и набрала за этот отрезок семь баллов. Вначале были победы над махачкалинским «Динамо» (2:0) и казанским «Рубином» (3:0), а затем ничья в гостях с «Пари НН» (0:0).

«Ахмат»

«Ахмат» — крепкий середняк турнирной таблицы, который с большим трудом набирает каждое очко, но тем не менее держит достойный уровень результатов. Сейчас команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ и отстает от впереди идущего московского Динамо« всего на один балл.

Последние полмесяца у "Ахмата" получились очень сложными — за три тура набрано всего одно очко. Была ничья в игре со столичным "Динамо" (2:2) и поражения от "Краснодара" (0:2) и от "Сочи" (2:4).

Личные встречи

Между собой эти команды играют с попеременным успехам, но в последних четырех официальных матчах победу праздновала калининградская "Балтика". Был еще один товарищеский матч, который прошел в феврале нынешнего года, там сильнее оказался Ахмат (1:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60 .Jpg