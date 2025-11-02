прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.60

2 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Балтика» и «Ахмат». Начало игры — в 17:00 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Команда имеет в активе шесть побед, шесть матчей вничью и одно поражение при 18-ти забитых и шести пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок «Балтика» свела вничью против «Пари НН», завершив матч со счетом 0:0.

До этого команда уступила «Локомотиву» в Кубке России со счетом 1:2 и разгромила в чемпионате казанский «Рубин» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» одержала три победы и по одному разу сыграла вничью и проиграла. Разница мячей на этом отрезке — 8:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Балтика» стремится в тройку лидеров, однако команде не хватает рывка в лице стабильности. До поражения «Локомотиву» команда выдала три победы подряд и перед этим матчем «Балтика» смотрится лучше соперника.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненский клуб расположился на девятой строчке в таблице Российской Премьер-лиге, набрав 16 очков.

«Ахмат» смог обыграть своих соперников четыре раза, четыре раза сыграл вничью и пять раз проиграл при 18-ти забитых и 19-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок команда проиграла «Сочи» со счетом 2:4.

До этого матча «Ахмат» сыграл в результативную ничью в Кубке России против «Рубина» (3:3) и поделила очки в чемпионате с московским «Динамо» (2:2).

В последних пяти матчах грозненцы не знают побед: три ничьи и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 7:12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахмат» неожиданно проиграл в последнем матче и в матче против более сильного соперника будет желать отомстить за неудачный поединок.

Статистика для ставок

«Ахмат» пропустил 12 мячей в пяти последних матчах

«Балтика» выиграла три из пяти крайних поединков

«Балтика» пропустила меньше всех в лиге — шесть мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.39 и 1.52.

Прогноз: Ожидаем победу хозяев в этом матче над соперником, который испытывает спад и потерю стабильности в игре.

Ставка: Победа «Балтики» в матче за 2.70.

Прогноз: Команды забивают в среднем по два мяча в последних матчах, так что можно сыграть на результативном поединке.

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.60.