В субботу, 1 ноября, «Зенит» примет «Локомотив» в рамках 14-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход матча
31' Удар от Карпукаса из-за пределов штрафной, но несильно и неточно.
29' Попытался «Локомотив» взять мяч под контроль и контролировал его в последние минуты.
27' Фассон нарушил правила на Глушенкове. Мелкие фолы совершает «Локо», ничего у команды не выходит в атаке.
25' Фол в атаке со стороны Руденко. У «Зенита» будет мяч.
23' Живенько играют команды, очень живенько. Интересную встречу смотрим.
21' И вновь опасно у ворот «Локо», но Митрюшкин дотянулся до мяча и смог его забрать.
19' «Локомотив» ответил своим моментом, но удар Фассона головой прошел рядом со стойкой ворот.
17' Подача со штрафного от «Зенита», но защитники смогли вынести мяч.
15' Момент у Глушенкова! Пробил Максим издали, но Митрюшкин в красивом прыжке смог отвести угрозу от своих ворот.
13' Несколько успокоилась игру. Зентовцы просто владеют мячом и пасуются между собой.
11' Теперь должно быть еще интереснее. «Локомотиву» нужно открываться и бежать вперед, но сначала им нужно отойти от такого начала.
09' Гоооооооооооооол! Педро! 1:0! Глушенков разобрался в штрафной и сделал прострел, а Педро мастерски его замкнул! Счет открыт!
07' Пока что с мячом играет больше «Зенит». У «Локо» только Батраков попытался обострить, но его остановили.
05' Угловой у ворот «Локо» завершился ударом Луиса Энрике, но не попал бразилец в створ ворот москвичей.
03' Сразу же полумомент у «Зенита». Луис Энрике прорвался по флангу, но его прострел прервал защитник гостей.
01' Центральный матч тура начался. Стартуем!
До матча
20:15 Команды выходят на поле. Все готово к началу игры.
20:10 Соперники сойдутся между собой на стадион «Газпром Арена», вместимость которого составляет 67800 человек.
20:00 У «Зенита» травмированы Матео Кассьерра и Дуглас Сантос, а у «Локомотива» дисквалифицирован Сесар Монтес.
19:50 Трансляция начинается со стартовых составов играющих команд:
«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.
«Зенит»
Зенитовцы продолжают идти в числе претендентов на чемпионский титул и одними из главных претендентов на золотые медали, ведь состав у команды из Санкт-Петербурга точно сильнейший в РПЛ. Сейчас в активе питерцев 27 очков и четвертое место в турнирной таблице. Выше «сине-бело-голубых» располагаются ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Но все в руках и ногах футболистов питерского коллектива.
«Зенит» в последнем матче смог победить «Динамо» (2:1), а до этого выиграл у «Сочи» (3:0). Перед этим же подопечные Сергея Семака потеряли очки, сыграв вничью с «Акроном» (1:1). Проигрывал же «Зенит» последний раз еще в 4-м туре, когда уступил «Ахмату» (0:1). Сейчас у команды серия из 15 матчей без поражений во всех турнирах.
«Локомотив»
Московская команда в этом сезоне приятно удивляет и своим молодым составом «железнодорожники» вполне могут замахнуться на чемпионский титул. Команда из Москвы в настоящий момент имеет в своем активе 27 зачетных баллов и идет на третьей строчке. «Зелено-красные» на данный момент забили больше всех в этом сезоне — 30 мячей, но и пропустили целых 17.
«Локомотив» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне. Подопечные Михаила Галактионова остаются единственной командой, которая не знает горечи поражений в первых 13 туров. Но ничьих у команды много. К примеру, в прошлом туре «Локо» расписал мировую с «Акроном» (1:1), а в 9-м туре поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). Между этими встречами москвичи победили «Рубин» (1:0), «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0).
Личные встречи
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. И в Санкт-Петербурге, и в Москве результат был 1:1. «Зенит» не может победить «Локомотив» на протяжении четырех матчей, но в последних 10 матчах у питерцев пять побед, у москвичей их лишь две и трижды была зафиксирована ничья.
