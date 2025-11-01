В субботу, 1 ноября, «Зенит» примет «Локомотив» в рамках 14-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

31' Удар от Карпукаса из-за пределов штрафной, но несильно и неточно.

29' Попытался «Локомотив» взять мяч под контроль и контролировал его в последние минуты.

27' Фассон нарушил правила на Глушенкове. Мелкие фолы совершает «Локо», ничего у команды не выходит в атаке.

25' Фол в атаке со стороны Руденко. У «Зенита» будет мяч.

23' Живенько играют команды, очень живенько. Интересную встречу смотрим.

21' И вновь опасно у ворот «Локо», но Митрюшкин дотянулся до мяча и смог его забрать.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 59% Владение мячом 41% 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 6

19' «Локомотив» ответил своим моментом, но удар Фассона головой прошел рядом со стойкой ворот.

17' Подача со штрафного от «Зенита», но защитники смогли вынести мяч.

15' Момент у Глушенкова! Пробил Максим издали, но Митрюшкин в красивом прыжке смог отвести угрозу от своих ворот.

13' Несколько успокоилась игру. Зентовцы просто владеют мячом и пасуются между собой.

11' Теперь должно быть еще интереснее. «Локомотиву» нужно открываться и бежать вперед, но сначала им нужно отойти от такого начала.

09' Гоооооооооооооол! Педро! 1:0! Глушенков разобрался в штрафной и сделал прострел, а Педро мастерски его замкнул! Счет открыт!

07' Пока что с мячом играет больше «Зенит». У «Локо» только Батраков попытался обострить, но его остановили.

05' Угловой у ворот «Локо» завершился ударом Луиса Энрике, но не попал бразилец в створ ворот москвичей.

03' Сразу же полумомент у «Зенита». Луис Энрике прорвался по флангу, но его прострел прервал защитник гостей.

01' Центральный матч тура начался. Стартуем!

До матча

20:15 Команды выходят на поле. Все готово к началу игры.

20:10 Соперники сойдутся между собой на стадион «Газпром Арена», вместимость которого составляет 67800 человек.

20:00 У «Зенита» травмированы Матео Кассьерра и Дуглас Сантос, а у «Локомотива» дисквалифицирован Сесар Монтес.

19:50 Трансляция начинается со стартовых составов играющих команд:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Зенит»

Зенитовцы продолжают идти в числе претендентов на чемпионский титул и одними из главных претендентов на золотые медали, ведь состав у команды из Санкт-Петербурга точно сильнейший в РПЛ. Сейчас в активе питерцев 27 очков и четвертое место в турнирной таблице. Выше «сине-бело-голубых» располагаются ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Но все в руках и ногах футболистов питерского коллектива.

«Зенит» в последнем матче смог победить «Динамо» (2:1), а до этого выиграл у «Сочи» (3:0). Перед этим же подопечные Сергея Семака потеряли очки, сыграв вничью с «Акроном» (1:1). Проигрывал же «Зенит» последний раз еще в 4-м туре, когда уступил «Ахмату» (0:1). Сейчас у команды серия из 15 матчей без поражений во всех турнирах.

«Локомотив»

Московская команда в этом сезоне приятно удивляет и своим молодым составом «железнодорожники» вполне могут замахнуться на чемпионский титул. Команда из Москвы в настоящий момент имеет в своем активе 27 зачетных баллов и идет на третьей строчке. «Зелено-красные» на данный момент забили больше всех в этом сезоне — 30 мячей, но и пропустили целых 17.

«Локомотив» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне. Подопечные Михаила Галактионова остаются единственной командой, которая не знает горечи поражений в первых 13 туров. Но ничьих у команды много. К примеру, в прошлом туре «Локо» расписал мировую с «Акроном» (1:1), а в 9-м туре поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). Между этими встречами москвичи победили «Рубин» (1:0), «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. И в Санкт-Петербурге, и в Москве результат был 1:1. «Зенит» не может победить «Локомотив» на протяжении четырех матчей, но в последних 10 матчах у питерцев пять побед, у москвичей их лишь две и трижды была зафиксирована ничья.

