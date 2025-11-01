1 ноября в матче 14-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Локомотив». Начало игры — в 20:15 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга борется за чемпионский титул, но пока что не является главным фаворитом сезона.

«Сине-бело-голубые» в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Питерцы за 13 поединков смогли забить 26 мячей, а пропустили всего лишь 11.

Последние матчи: команда с берегов Невы в прошлых турах выиграли у «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:0).

До этого же зенитовцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1), но обыграли «Оренбург» (5:2) и «Краснодар» (2:0).

Питерский коллектив также смог победить «Рубин» (1:0) и «Оренбург» (6:0) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете команды Богдан Москвичев и Маттео Кассьерра.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака остаются в когорте команд, которые намерены побороться за чемпионский титул. Других задач у «Зенита» нет и быть не может.

Сейчас отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет всего три балла, поэтому вся борьба за золотые медали только начинается.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив тоже борется за чемпионство и является одним из фаворитов чемпионата.

«Железнодорожники» за 13 матчей смогли набрать 27 зачетных баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Сейчас на счету москвичей 30 забитых мячей и 17 пропущенных.

Последние матчи: в прошлом туре «зелено-красные» на выезде сыграли вничью против «Акрона» (1:1).

До этого же команда из Москвы смогла победить ЦСКА (3:0) и «Динамо» (5:3).

Также столичный коллектив по пенальти проиграл ЦСКА и выиграл у «Балтики» (2:1) в Кубке России.

Не сыграют: дисквалифицирован Сесар Монтес.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова являются молодой, крепкой и российской командой, которая очень перспективная и вполне может побороться за чемпионство, если продолжит в том же духе и сохранит состав на вторую часть сезона.

«Локомотив» в этом сезоне еще не проигрывал в РПЛ и остается единственной такой командой. Думается, что «Локо» будет рад любому месту в топ-3, но вполне может получиться и вовсе стать чемпионом.

Прогноз Игоря Колыванова

Лучший футболист СССР 1991-го года Игорь Колыванов в специальном интервью для LiveSport.Ru сказал, кто может решить игру в центральном матче 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»:

Начнем с того, что с «Динамо» Семак нашел хороший атакующий вариант. Это ему позволяет выставить тот же состав. Он не только сработал и дал результат, но и в принципе выглядит на данный момент оптимальным. «Перекусали» «Динамо» во всех линиях. Получалось намного больше, чем с ярко выраженным центрфорвардом. Поэтому я бы оставил все, как было. Монтес у «Локо» пропускает, значит ростом не возьмешь, так что вариативная атака для «Зенита» первостепенна. Мне нравится Бакаев, я бы его поставил на этот матч сразу, тем более против «Акрона» он преобразил игру во втором тайме. При нем и пошли моменты после затишья. Батраков, Баринов и Воробьев при этом остаются главными людьми в плане построения и созидания, остальное вторично. Вопрос, когда будет первый гол и кем. Если быстро поведет «Зенит», «Локомотиву» придется все ломать. Наоборот, тогда уже просто минимальные коррективы Семак внесет. Здесь вся разница. Да, «Зенит» не выигрывает у «Локо» два года, но он вообще плохо играет с себе равными. Обратная сторона медали. Но питерцы сейчас набрали, явно лучше, чем в начале сезона. 2-1. Игорь Колыванов

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 15 матчей

«Локомотив» не проигрывал в текущем сезоне РПЛ

В прошлом очном матче «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.60, а победа «Локомотива» — в 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: команды много забивают, поэтому вполне можно ждать результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

Прогноз: «Локомотив» хоть и считается андердогом, но он хорошо играет против топов и точно может продлить серию без поражений.

Ставка: ничья или победа «Локомотива» за 2.60.