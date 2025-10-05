В воскресенье, 5 октября, «Балтика» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 11-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

02' С первых мгновений в игре много единоборств, уже 2 нарушения правил случилось.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».

До матча

18:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:50 В Калининграде пасмурно, возможен дождь, на термометре 10 градусов.

«Ростех Арена»
«Ростех Арена» Телеграм ФК «Динамо» Махачкала

18:45 Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, вмещающей 35 212 зрителей.

18:37 Главным арбитром матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Балтики»
Стартовый состав «Балтики» Телеграм ФК «Балтика»

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Бевеев, Филин, Чивич, Петров Илья, Саусь, Петров Максим, Йенне, Хиль.

Стартовый состав«Динамо» Махачкалы
Стартовый состав«Динамо» Махачкалы Телеграм ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» Мх: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи Мохаммед, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Балтика»

Калининградская команда удивляет, выдав великолепный старт в нынешнем сезоне РПЛ.  «Балтика» занимает 6-е место в таблице с 17-ю очками в активе.  После 10-и туров в чемпионате России команда отстает от лидерства лишь на 4 балла.  Примечательно, что «Балтика» хуже выступает на своем поле, нежели в гостях.  Дома команда набрала 6 очков из 12-и возможных.  В прошлом поединке «Балтика» разгромила «Акрон» со счетом 3:0 в Кубке России, забивая голы в каждом тайме.  До этого команда уступила ЦСКА (0:1) в РПЛ.  В последних 6-и матчах во всех турнирах «Балтика» только проиграла 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью.  За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при 2-х пропущенных.

«Балтика» выдала отличный старт в РПЛ, но сейчас команда чуть пробуксовывает.  Калининградцы занимали 2-е место, но опустилась до 6-й позиции.  Стоит отметить, что «Балтика» на данным момент является самой надежной командой в РПЛ.  Команда пропустила всего 6 голов за 10 встреч при 13-и забитых.  Не помогут команде Андраде (красная карточка) и Мендель (травма).

«Динамо» Мх

Махачкалинцы занимают 12-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров.  «Динамо» Мх опережает зону стыковых матчей на 3 балла.  В гостях команда играет ужасно на старте сезона.  «Динамо» Мх набрало только 1 балл из 15-и возможных.  По этому показателю команда занимает 14-е место в лиге.  В прошедшей встрече «Динамо» Мх обыграло «Ростов» по пенальти в Кубке страны.  Матчем ранее команда сыграла вничью с «Сочи» (0:0) в РПЛ.  Махачкалинцы не проигрывают во всех турнирах на протяжении 4-х матчей подряд.  За этот отрезок команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью, забив 4 гола при 3-х пропущенных.

«Динамо» Мх показывает отличный отрезок, регулярно набирая очки.  Команде необходимо чаще побеждать, чтобы отрываться от зоны стыковых матчей.  «Динамо» Мх трижды сыграло вничью с «Балтикой» в последних 4-х очных встречах.  Смогут ли махачкалинцы на сей раз набрать очки?  Против калининградцев в гостях будет очень тяжело...  Не помогут команде Дапо и Моубарик (у обоих — травмы).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 10 матчей.  В 4 играх победила «Балтика», в 2 «Динамо», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97