В воскресенье, 5 октября, «Балтика» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 11-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' С первых мгновений в игре много единоборств, уже 2 нарушения правил случилось.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».

До матча

18:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:50 В Калининграде пасмурно, возможен дождь, на термометре 10 градусов.

18:45 Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, вмещающей 35 212 зрителей.

18:37 Главным арбитром матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Балтики» Телеграм ФК «Балтика»

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Бевеев, Филин, Чивич, Петров Илья, Саусь, Петров Максим, Йенне, Хиль.

Стартовый состав«Динамо» Махачкалы Телеграм ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» Мх: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи Мохаммед, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Балтика»

Калининградская команда удивляет, выдав великолепный старт в нынешнем сезоне РПЛ. «Балтика» занимает 6-е место в таблице с 17-ю очками в активе. После 10-и туров в чемпионате России команда отстает от лидерства лишь на 4 балла. Примечательно, что «Балтика» хуже выступает на своем поле, нежели в гостях. Дома команда набрала 6 очков из 12-и возможных. В прошлом поединке «Балтика» разгромила «Акрон» со счетом 3:0 в Кубке России, забивая голы в каждом тайме. До этого команда уступила ЦСКА (0:1) в РПЛ. В последних 6-и матчах во всех турнирах «Балтика» только проиграла 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при 2-х пропущенных.

«Балтика» выдала отличный старт в РПЛ, но сейчас команда чуть пробуксовывает. Калининградцы занимали 2-е место, но опустилась до 6-й позиции. Стоит отметить, что «Балтика» на данным момент является самой надежной командой в РПЛ. Команда пропустила всего 6 голов за 10 встреч при 13-и забитых. Не помогут команде Андраде (красная карточка) и Мендель (травма).

«Динамо» Мх

Махачкалинцы занимают 12-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров. «Динамо» Мх опережает зону стыковых матчей на 3 балла. В гостях команда играет ужасно на старте сезона. «Динамо» Мх набрало только 1 балл из 15-и возможных. По этому показателю команда занимает 14-е место в лиге. В прошедшей встрече «Динамо» Мх обыграло «Ростов» по пенальти в Кубке страны. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Сочи» (0:0) в РПЛ. Махачкалинцы не проигрывают во всех турнирах на протяжении 4-х матчей подряд. За этот отрезок команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью, забив 4 гола при 3-х пропущенных.

«Динамо» Мх показывает отличный отрезок, регулярно набирая очки. Команде необходимо чаще побеждать, чтобы отрываться от зоны стыковых матчей. «Динамо» Мх трижды сыграло вничью с «Балтикой» в последних 4-х очных встречах. Смогут ли махачкалинцы на сей раз набрать очки? Против калининградцев в гостях будет очень тяжело... Не помогут команде Дапо и Моубарик (у обоих — травмы).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 10 матчей. В 4 играх победила «Балтика», в 2 «Динамо», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

