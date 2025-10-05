прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.90

«Балтика» встретится с «Динамо» Мх в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 5 октября и начнется в 19:00 по мск.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградская команда удивляет, выдав великолепный старт в нынешнем сезоне РПЛ. «Балтика» занимает 6-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

После 10-и туров в чемпионате России команда отстает от лидерства лишь на 4 балла. Примечательно, что «Балтика» хуже выступает на своем поле, нежели в гостях. Дома команда набрала 6 очков из 12-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Балтика» разгромила «Акрон» со счетом 3:0 в Кубке России, забивая голы в каждом тайме. До этого команда уступила ЦСКА (0:1) в РПЛ.

В последних 6-и матчах во всех турнирах «Балтика» только проиграла 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Андраде (красная карточка) и Мендель (травма).

Состояние команды: «Балтика» выдала отличный старт в РПЛ, но сейчас команда чуть пробуксовывает. Калининградцы занимали 2-е место, но опустилась до 6-й позиции.

Стоит отметить, что «Балтика» на данным момент является самой надежной командой в РПЛ. Команда пропустила всего 6 голов за 10 встреч при 13-и забитых.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Махачкалинцы занимают 12-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 10-и туров. «Динамо» Мх опережает зону стыковых матчей на 3 балла.

В гостях команда играет ужасно на старте сезона. «Динамо» Мх набрало только 1 балл из 15-и возможных. По этому показателю команда занимает 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Динамо» Мх обыграло «Ростов» по пенальти в Кубке страны. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Сочи» (0:0) в РПЛ.

Махачкалинцы не проигрывают во всех турнирах на протяжении 4-х матчей подряд. За этот отрезок команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью, забив 4 гола при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Дапо и Моубарик (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Динамо» Мх показывает отличный отрезок, регулярно набирая очки. Команде необходимо чаще побеждать, чтобы отрываться от зоны стыковых матчей.

«Динамо» Мх трижды сыграло вничью с «Балтикой» в последних 4-х очных встречах. Смогут ли махачкалинцы на сей раз набрать очки? Против калининградцев в гостях будет очень тяжело...

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Балтика» проиграла только 1 раз

«Динамо» Мх не проигрывает на протяжении 4-х матчей

В последних 4-х очных встречах команды трижды сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Балтики» — 1.85, победа «Динамо» Мх — 4.70, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57 соотвественно.

Прогноз: «Балтика» отлично проявляет себя на старте сезона. Команда способна победить в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Балтики» с форой (-1) за 2.90.

Прогноз: «Динамо» Мх не сможет взломать оборону соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Мх 0.5 меньше за 1.97.