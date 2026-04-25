Сумеют ли «Крылья» набрать важные очки в борьбе за выживание?

В субботу, 25 апреля, самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив» в рамках 27-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:40 Главным судьей матча будет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд:

Стартовый состав «Крыльев»

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Костанца, Витюгов, Баньяц, Рахманович, Олейников.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Чевардин, Бакаев, Батраков, Воробьёв.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» после 26-ти туров занимают 14-ю строчку в таблице с 23 очками в активе. В прошлом туре команда потерпела 13-е поражение в чемпионате. «Крылья Советов» уступили «Сочи» в гостевом поединке со счетом 1:2. Ранее команда дважды подряд сыграли вничью против ЦСКА со счетом 1:1 и «Ахмата» со счетом 2:2, а также проиграла с разгромным счетом ЦСКА в 1/2 финала Пути регионов (2:5).

В последних восьми матчах самарский коллектив не знает побед: четыре поединка вничью и четыре поражения. При этом последняя виктория была добыта «Крыльями Советов» 8 марта против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:0. Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ. В лазарете команды Джеффри Чинеду (н).

«Локомотив»

«Локомотив» идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 49 очками после 26 туров. У московского коллектива 13 побед, десять матчей вничью и три поражения. Общая разница мячей — 51:33. В последнем матче «Локомотив» продлил серию без поражений до трех матчей, сыграв вничью против питерского «Зенита». Поединок завершился со счетом 0:0. Ранее команда с минимальным счетом обыграла «Оренбург» в гостевом поединке (1:0) и поделила очки с махачкалинским «Динамо», завершив поединок со счетом 1:1.

«Локомотив» в последних шести матчах потерпела всего одно поражение, трижды сыграл вничью и дважды обыграл своих соперников. Данная серия помогла команде обойти «Балтику» в турнирной таблице, ворвавшись в тройку лидеров. За четыре тура до конца «Локомотив» имеет мало шансов до топ-2, имея отставание в семь очков. В лазарете команды Лукас Фасон (з) и Вадим Раков (н).

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли со счетом 2:2. Так же команды сыграли в марте 2026 года в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России, тогда в серии пенальти победили «Крылья» 2:2 (5:4 пен.).

За всю историю команды сыграли между собой 131 матч, в 63 играх победил «Локомотив», в 30 «Крылья», оставшиеся 38 матчей завершились вничью.

