«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ. У команд разные задачи: хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости пытаются сохранить стабильность на фоне параллельной еврокубковой кампании. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

72' Рухнул на газон Вудман после сейва, а мяч влетел в сетку его ворот, Муньос воспользовался ситуацией.

71' Вудман блестяще сыграл в очередной раз и накрыл удар Сарра из вратарской!

71' Хендерсон вовремя вышел из ворот и перехватил пас Вирца.

70' Странд Ларсен вышел вместо Матета в составе «Пэласа».

69' Робертсон скинул в центр штрафной после навеса Собослаи — пробить не получилось.

68' Штрафной заработал «Ливерпуль».

Статистика матча 2 Удары в створ 5 2 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 7 Фолы 7

66' Хозяева владеют мячом.

64' Отличная контратака получилась у «Пэласа», Пино вывел Сарра на удар, но ван Дейк и Вудман были в правильных позициях и не дали забить.

63' Собослаи с левого фланга навесил в штрафную, Гакпо уже был готов забивать головой, но Хендерсон вовремя подставил руку и не дал пробить!

62' Уортон отдал на правый фланг Сарру, тот попробовал прострелить в штрафную — никого не оказалось на дальней штанге.

60' А у «Кристал Пэлас» Пино вышел вместо Джонсона.

59' Пришлось менять Салаха – вместо него вышел Фримпонг.

58' Мо Салах не газоне, нужна помощь врачей вингеру. За заднюю поверхность бедра держится египтянин.

57' Салах сместился в центр, пяткой отдал на Собослаи, тот пытался вернуть мяч Мохамеду, но передача не прошла.

56' Слегка странный получился розыгрыш углового у «Ливерпуля», Салах и Робертсон два раза подряд обменялись передачами с флангов.

54' Гакпо хорошую передачу отдал на ход Исаку, но тот не убежал от Канво, спас свою команду от гола защитник.

52' Уортон заброси на дальнюю штангу, Соса принял мяч, но вторым касанием пробил мимо ворот.

50' Не долетел мяч до Матета в очередной раз, позиционную атаку пытается организовать «Пэлас».

48' Ричардс вбросил мяч из аута в штрафную — ван Дейк снова выбил за боковую.

46' Второй тайм на «Энфилде»! У гсотей вместо Митчелла вышел Соса.

45+4' Свисток на перерыв! «Ливерпуль» ведёт в два мяча после первого тайма, очень качественный тайм от всей команды. Но шансы отыграться у «Пэласа» ещё будут, отдыхаем 15 минут!

45+3' Джонсон хорошо принял мяч и ворвался в штрафную «Ливерпуля», вовремя его накрыл ван Дейк.

45+2' Матета не догнал мяч у лицевой линии, а пас от Уортона выглядел перспективно.

45+1' Вудман снова хорош на ленточке! Лакруа бил головой с дальней штанги — спас кипер!

45' Добавлено 4 минуты.

44' Угловой заработали гости.

42' Продолжает атаковать «Ливерпуль», очень хорошо сегодня выглядят хозяева.

40' ГООООООООЛ! Второй забивает «Ливерпуль»! Вирц моментально запустил контратаку после сейва Вудмана, Джонс вывел Робертсона на удар, а тот низом уложил мяч в дальний угол. 2:0 — это, наверное, последний гол Эндрю на «Энфилде».

40' Вудман спас «Ливерпуль»! Блестяще сложился после удара головой от Матета!

39' Защитники «Ливерпуля» ошиблись в своей штрафной – Матета пытался перекинуть Вудмана с острого угла, но кипер хозяев справился.

37' Салах навешивал с правого фланга, Ричардс выбил мяч из штрафной.

35' ГОООООООЛ! «Ливерпуль» впереди! Макаллистер в касание бил из-за штрафной, мяч попал в Исака, а тот быстро сориентировался и вторым касанием с отскоком от газона пробил в в угол. 1:0!

34' Робертсон опасно простреливал в штрафную, Собослаи не подстроился под мяч, удар не получился.

33' Салах не убежал от Канво по правому флангу, очень хорош сегодня защитник «Пэласа».

32' Мяч отскочил под удар Салаху после прострела Джонса — выше ворот пробил Мохамед!

31' Вирц неплохо скидывал на дальнюю штангу, но там никого из партнёров не оказалось.

29' Лакруа вовремя выбил мяч из-под ног Салаха, угловой подаёт «Ливерпуль».

28' Пытался убежать в контратаку «Пэлас», Собослаи перехватил мяч в центре поля.

26' Не будет пенальти! Чисто сыграл в подкате Джонсон, арбитр поменял своё решение после повторов.

24' Арбитр идёт к монитору. Вероятно, Джонсон играл в мяч, а уже потом попал по ноге Салаху.

23' Пенальти в ворота «Кристал Пэлас»! «Ливерпуль» убежал в контратаку, Виру отдал на Салаха, а того Джонсон срубил в штрафной.

22' Джонс локтем попал по лицу Джонсону, штрафной подаёт «Пэлас».

21' Сарр с правого фланга отдал передачу в штрафную, у Джонсона не получился удар в касание.

19' Муньос получил жёлтую карточку.

17' Бреннан Джонсон сместился в центр и пробил из-за штрафной, Вудман забрал мяч.

15' Собослаи нарушил правила в прессинге на правом фланге.

13' По всему «Энфилду» болельщики подняли плакаты с надписью «Не убивайте Коп» — это протест против действий руководства.

11' Ричардс головой выиграл борьбу в штрафной, но пробил выше ворот.

09' Ещё один угловой заработали гости.

07' Салах опасно навесил на ближнюю штангу, но Хендерсон всё-таки успел кулаками выбить мяч.

07' Вирц отобрал мяч в штрафной и с острого угла пытался пробить – снова Канво заблокировал!

06' «Ливерпуль» отвечает своим угловым, Канво не дал сыграть Салаху.

05' Сарр опасно простреливал в штрафную с правого фланга, Джонсон немного не дотянулся до мяча на дальней штанге! Могли забивать гости.

03' Матета оказался в офсайде после розыгрыша углового.

02' И сразу же угловой заработали гости.

01' «Кристал Пэлас» начал с центра, поехали!

До матча

17:00 Отличная погода сегодня в Ливерпуле, около 18 градусов, а на «Энфилде» весь матч будет солнечно.

16:45 Матч обслужит Энди Мэдли. Помогать ему на линиях будут Саймон Беннетт и Крейг Тейлор, четвёртый арбитр — Пол Тирни. За систему ВАР отвечает Нил Дэвис, ассистент ВАР — Сиан Мэсси-Эллис.

16:35 Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Вудман, Собослаи, Конате, ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Джонс, Вирц, Гакпо, Исак, Салах.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньс, Лакруа, Канво, Митчелл, Ричардс, Камада, Уортон, Джонсон, Матета, Сарр.

«Ливерпуль»

Команда Арне Слота подходит к игре в нестабильной форме: четыре поражения в шести последних матчах во всех турнирах. Даже победа в дерби с «Эвертоном» (2:1) не изменила общего ощущения — «Ливерпулю» не хватает стабильности, особенно в обороне.

При этом на «Энфилде» ситуация заметно лучше: всего одно поражение в десяти последних матчах АПЛ. Сейчас «красные» идут в зоне борьбы за Лигу чемпионов и имеют небольшой запас по очкам, но любая осечка может усложнить концовку сезона.

Дополнительная проблема — кадровые потери. Вне игры сразу несколько футболистов, включая Алисона и Мамардашвили, поэтому в воротах, вероятно, появится Вудман. Тем не менее, атакующая линия с Салахом, Вирцем и Исаком сохраняет высокий потенциал и остаётся главным козырем хозяев.

«Кристал Пэлас»

Команда Оливера Гласнера, напротив, набрала ход. «Пэлас» не проиграл в пяти из шести последних матчей во всех турнирах и выглядит гораздо увереннее, чем в первой части сезона. После провального зимнего отрезка лондонцы выдали семь побед в 14 встречах и научились балансировать между чемпионатом и еврокубками.

Особенно показателен их баланс против «Ливерпуля»: четыре победы и ничья в шести последних очных матчах, причём в трёх подряд «орлы» забивали минимум дважды. Эта статистика подчёркивает, насколько неудобным соперником они стали для «красных».

Даже с учётом потерь (Дукуре, Нкетиа, Гессан) команда сохраняет структуру. Возвращение Уортона усиливает центр поля, а быстрые игроки атаки позволяют эффективно играть на переходах — именно в этом компоненте «Пэлас» особенно опасен.

Чего ждать от матча

«Ливерпуль» будет контролировать мяч и территорию, но именно в такой ситуации «Пэлас» чувствует себя комфортно. Гости наверняка сделают ставку на компактность и быстрые переходы, используя пространство за спинами защитников. Ключевым фактором станет реализация: при доминировании хозяев именно эффективность в атаке и способность избегать ошибок в обороне определят, смогут ли они взять важные три очка.