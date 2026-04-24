25 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 1.74.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Красные» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 баллов за 33 тура при разнице мячей 54:43.
Последние матчи: предыдущий поединок «Эвертон» провел удачно, обыграв «Эвертон» (2:1) в АПЛ.
До того команда проиграла «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов и обыграла «Фулхэм» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Мамардашвили, Байчетич, Брэдли, Экитике, Эндо, Леони.
Состояние команды: «Ливерпуль» на протяжении всего сезона сильно штормит, но дополнительная лигочемпионская квота дает надежды команде Арне Слота выйти вновь в главный континентальный турнир.
«Красные» уже лишились шансов на победу в том или ином турнире и теперь главной задачей «Ливерпуля» является попадание в Лигу чемпионов.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка за 32 тура при разнице мячей 35:36.
Последние матчи: предыдущий поединок «Кристал Пэлас» провел не лучшим образом, разойдясь миром с «Вест Хэмом» (0:0) в АПЛ.
До того команда проиграла «Фиорентине» (1:2) в Лиге конференций и обыграла «Ньюкасл» (2:1) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Нкетиа, Гессанд.
Состояние команды: «Кристал Пэлас» в текущем сезоне еще может зацепиться за еврокубки, но подопечные Оливера Гласнера явно решили сделать акцент на Лиге конференций.
В АПЛ дела у команды в последнее время идут неплохо и при определенных обстоятельствах лондонцы вполне способны зацепиться за попадание в еврокубки по итогам чемпионата.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» не проигрывал в четырех последних встречах в рамках АПЛ
- «Ливерпуль» не пропускал только в одной игре из пяти предыдущих
- «Орлы» трижды обыгрывали «красных» в этом сезоне — 2:1 дома в АПЛ, 3:0 на выезде в 1/8 Кубка английской лиги и 2:2 (3:2 пен.) в Суперкубке Англии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных» ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.00, а победа «Кристал Пэласа» — в 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.55 и 2.32.
Прогноз: «Ливерпуль» на фоне последних успехов в чемпионате могут пойти активно в атаку, но также способен и пропустить от команды, которой уже трижды проигрывала в текущем сезоне.
Ставка: Обе забьют за 1.74.
Прогноз: Как говорилось выше, «орлы» стали для «красных» неудобным соперником в последнее время и эта встреча не станет исключением
Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.60