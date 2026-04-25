Игра обещает стать столкновением диаметрально противоположных стилей: низкий блок и разрушение против позиционного давления. «Хетафе» будет стремиться закрыть пространство и замедлить темп, тогда как «Барселона» — вскрывать насыщенную оборону без ключевых фланговых креативщиков. При текущих вводных матч выглядит как борьба за первый гол: если хозяева откроют счёт, они смогут «закрыть» игру; если забьёт «Барселона», сценарий резко упростится для фаворита. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Педри слева подал на дальнюю сторону штрафной, куда набегал Левандовски и пробил головой, но не попал в створ.

02' Джене жёстко встретил в своей штрафной Ольмо, испанец как от стены отлетел от защитника, но в пределах правил силовой приём проведён.

01' Активно начали матч хозяева, провели стремительную атаку, в результате которой слева в штрафной получил мяч Давинчи, но не дали ему пробить.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

17:14 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:12 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:00 Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания); Ассистент: Иван Массо Гранадо (Испания); Ассистент: Абрахам Перес Дапия (Испания); Резервный: Даниэль Клементе (Испания).

16:50 Матч пройдёт на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания), вместимостью 17 393 зрителей.

Стартовые составы команд

Хетафе: Давид Сория, Себастьян Боселли, Джене, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Давинчи, Велько Бирманчевич, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Марио Мартин, Мартин Сатриано.

Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Херард Мартин, Жоау Канселу, Педри, Руни Барджи, Фермин Лопес, Дани Ольмо, Гави, Роберт Левандовски.

Хетафе

Команда Пепе Бордалас продолжает выжимать максимум из своей прагматичной модели. После зимней паузы «Хетафе» выдал мощный отрезок: 7 побед в 10 турах и текущее место вблизи еврокубковой зоны (44 очка после 32 матчей: 13-5-14). При этом атакующая статистика остаётся одной из слабейших в лиге — всего 28 забитых мячей и 28.42 xG, что подтверждает ограниченный креатив впереди. Зато оборона — ключевой актив: 32 пропущенных, меньше только у лидеров чемпионата. Команда играет с минимальным владением (38.7%) и худшей точностью передач (68.9%), сознательно отдавая мяч сопернику и разрушая его игру.

Барселона

Команда Ханс-Дитер Флик демонстрирует стабильность в результате: 8 побед подряд в Примере и серия без потерь очков с февраля. За 32 тура каталонцы забили 85 мячей — лучший показатель лиги, пропустив лишь 30. Средняя результативность близка к 3 голам за матч, однако на практике нередко победы добываются минимально — трижды на отрезке зафиксированы 1:0. Главный удар по атаке — травма Ламин Ямаль, выбывшего до конца сезона. Он создал 45 явных моментов — более чем вдвое больше ближайшего преследователя (Рафинья — 19). Также вне игры сам Рафинья, отсутствуют Кристенсен и Берналь, дисквалифицирован Эрик Гарсия. Несмотря на кадровые потери, «Барселона» остаётся эффективной, но её выездная форма менее убедительна: 10 побед в 15 матчах, 4 поражения и 1 ничья. Особенно показателен фактор поля — на «Колисеум Альфонсо Перес» команда не побеждает с 2019 года, набрав лишь 1 гол в пяти последних визитах.

Личные встречи

История противостояния явно на стороне «Барселоны»: 32 победы против 4 у «Хетафе» при 11 ничьих. Однако на поле «Хетафе» картина иная — в пяти последних матчах хозяева не проигрывают (1 победа, 4 ничьи), причём трижды фиксировался счёт 0:0. За этот период «Барселона» забила всего один гол. В первом круге текущего сезона каталонцы уверенно выиграли 3:0, но выездная тенденция остаётся для них проблемной.

