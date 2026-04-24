«Реал Бетис» принимает мадридский «Реал» в матче 33-го тура Ла Лиги. Андалусийцы борются за еврокубки, а мадридцы пытаются сохранить хотя бы теоретическое давление на лидирующую «Барселону». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+5' Арбитр даёт свисток на перерыв! «Реал» ведёт после первого тайма, но моментов «Бетис» создал достаточно, во втором тайме мадридцам явно будет непросто. Отдыхаем 15 минут!

45+4' Фидальго скинул в центр штрафной на Форнальса, тот вторым касанием пробил – и снова выше ворот! Огненная концовка тайма от хозяев!

45+3' Амрабат мощно пробил из-за штрафной, но выше ворот.

45+2' Ферлану Менди досталось по лицу в борьбе с Бакамбу на угловом.

45+1' Лунин два раза подряд спас «Реал»! Сначала накрыл Бакамбу, который выходил 1 на 1, а потом отразил дальний удар Антони под перекладину!

45' Добавлено 4 минуты.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 3 Удары мимо 2 47 Владение мячом 53 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 3 Фолы 4

45' Фидальго опасно бил с линии штрафной – чуть выше перекладины ушёл мяч.

44' Антони здорово пробил в ближний угол из-за штрафной, но Лунин вовремя среагировал и вытащил мяч из-под штанги!

42' Фидальго упустил мяч за лицевую на левом фланге.

40' Хёйсен в подкате снёс Антони у бровки, очень жёстким получился фол, очевидная жёлтая карточка.

40' Беллингем успел к мячу у лицевой линии и прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге никого не оказалось.

39' Беллингем получил мяч в штрафной и попробовал первым касанием обыграть соперника — не получилось.

38' Амрабат сбил Браима в центре поля и сорвал атаку «Реала». Жёлтая карточка опорнику «Бетиса».

36' Мбаппе пошёл в дриблинг на четверых соперников и упал в штрафной «Бетиса», пенальти за такое не поставят.

34' Мбаппе красиво забросил на Беллингема, тот вторым касанием бил в ближний угол, а Вальес достал мяч из-под перекладины!

34' Эз Абде убежал по левому флангу и прострелил вдоль ворот — не попал по воротам Бакамбу.

33' А Барта не сможет продолжить игру. Вместо него вышел Диего Льоренте.

32' Беллингем сбил Эз Абде в центре поля, грубовато сыграл при приёме мяча.

30' Марк Бартра на газоне, даже бутсу снял защитник «Бетиса». Нужна помощь врачей.

28' Антони мощно пробил с левой издали — выше ворот.

27' Антони пытался отдать разрезающий пас в штрафную, Менди всё контролировал на своём фланге.

25' «Реал» держит мяч на своей половине поля, половина тайма позади — игра под контролем гостей.

23' Беллингем оказался в офсайде в момент паса Питарча, хотя на повторе это совсем не очевидно было.

22' Бартра в подкате выбил мяч в аут, не дал Мбаппе сместиться с левого фланга в штрафную.

20' Трент простреливал с правого фланга в штрафную, снова Натан хорошо сыграл на перехвате.

19' Амрабат получил по ногам в центре поля, Вальверде неудачно сыграл.

17' ГООООООЛ! Впереди «Реал»! Вальверде мощно пробил издалека, Вальес отбил перед собой, а Винисиус левой касание отправил мяч в дальний угол. 0:1!

15' Браим получил мяч у линии штрафной «Бетиса» и пытался отдать направо Беллингему, Натан перехватил пас.

14' Трент забросил на Мбаппе через всё поле, Килиан пробил в касание, но отправил мяч выше ворот.

13' Эз Абде пытался отдать пас вперёд на Бакамбу, слишком сильным получился пас.

11' Жёстко боролись за мяч Бакамбу и Рюдигер, в итоге защитник «Реала» оказался сильнее.

10' Браим заработал фол на правом фланге, быстро разыграли штрафной игроки «Реала».

08' Браим увидел рывок Мбаппе и навесил в штрафную, Килиану было тяжело подстроиться — выше ворот он пробил с лёта.

07' Рюдигер головой скинул мяч на дальнюю штангу, Беллингем не успел к мячу.

06' Эз Абде отлично отработал в защите и не дал Тренту прострелить с правого фланга.

05' Бакамбу не успевал к мячу на половине поля соперника и нарушил правила на Вальверде.

04' Вальес неудачно сыграл на выходе – снова угловой подаёт «Реал».

03' «Реал» заработал угловой.

02' Браим в своей штрафной едва не сыграл рукой, но вроде бы успел подставить плечо вовремя.

01' Хозява начали с центра, поехали! Кстати, в состав «Бетиса» вернулся Иско! Больше пяти месяцев он не играл – символично, что именно в матче с «Реалом» испанец снова в заявке.

22:55 Прекрасная погода сегодня в Севилье, около 18 градусов, команды уже размялись на «Ла Картухе», совсем скоро стартует ещё один тур Примеры.

21:45 Стартовые составы команд:

«Реал Бетис»: Вальес, Бельерин, Бартра, Натан, Р. Родригес, Амрабат, Форнальс, Фидальго, Антони, Эззалзули, Бакамбу.

«Реал Мадрид»: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Менди, Питарч, Вальверде, Беллингем, Диас, Винисиус, Мбаппе.

21:35 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ассистенты — Карлос Альварес и Рубен Бесерриль, четвёртый судья — Аймар Веласко. За ВАР отвечает Пабло Гонсалес, его помощник — Алехандро Хосе Эрнандес.

«Реал Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини подходит к встрече после вылета из Лиги Европы от «Браги», но сумела быстро переключиться на чемпионат, обыграв «Жирону» (3:2). Эта победа стала первой за восемь туров, что хорошо иллюстрирует нестабильность последних недель: до этого «Бетис» долго не мог выиграть, регулярно теряя очки.

Тем не менее, андалусийцы остаются пятыми и уверенно держатся в зоне еврокубков — отрыв от шестого места составляет пять очков. Дома «Бетис» играет надёжно: всего три поражения в 15 матчах.

Дополнительный плюс — возвращение Антони после дисквалификации, тогда как Абде Эззалзули, ярко проявивший себя против «Жироны», остаётся ключевой фигурой в атаке.

«Реал Мадрид»

«Реал» постепенно осознает, что закончит второй сезон без трофеев и стремится качественно закончить весну. После серии из четырёх матчей без побед команда Альваро Арбелоа обыграла «Алавес» (2:1), но «Барселона» тут же вернула преимущестао в девять очков. При таком разрыве шансы на титул, по сути, теоретические.

Вдобавок сезон уже омрачён вылетом из Лиги чемпионов, и концовка превращается скорее в борьбу за имидж и результат, чем за трофеи. При этом на выезде «Реал» стабилен — второе место в лиге по очкам на чужих полях (30 в 15 матчах).

Кадровые потери остаются существенными: вне игры Куртуа и Родриго, под вопросом был Асенсио, а Милитао выбыл из-за травмы. Тем не менее связка Винисиус — Мбаппе продолжает давать результат, а центр поля с Беллингемом, Вальверде и Чуамени остаётся ключевым элементом структуры.

Контекст и цифры

В очных встречах «Бетис» умеет создавать проблемы «Реалу»: только два поражения в шести последних матчах Ла Лиги, включая ничьи 0:0 и 1:1 в Севилье. В прошлом сезоне андалусийцы даже обыграли мадридцев (2:1), хотя в первом круге нынешнего чемпионата «Реал» взял убедительный реванш (5:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.24.