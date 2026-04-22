В среду, 22 апреля, «Эльче» примет на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Следить за ходом этой встречи можно с нашей онлайн-трансляцией.
Ход матча
06' Баэна неплохо ускорялся по правому флангу, но чисто в подкате сыграл против него Петро. Даже углового «Атлетико» не заработал — удар от ворот.
05' Никак не получается в первую атаку выйти у гостей — сейчас Диас попал в положение вне игры.
04' Первый момент у хозяев! С левого фланга выполнил прострел в штрафную Валера, в касание пробил Мир — мяч пошёл выше перекладины.
03' Альмада в центре поля нарушил правила против Фебаса. В обороне начинает матч «Атлетико».
02' Уже первый угловой заработал «Эльче», поддавив на левом краю.
01' А вот теперь поехали!
До матча
20:05 Задерживается начало игры. Не совсем понятно, с чем это связано — футболисты продолжают разминаться, судья не разрешает начать матч.
19:58 Игроки уже вышли на поле, ждём стартового свистка через несколько минут!
19:52 Очень тёплый вечер в Эльче, 25 градусов, ясно и без осадков.
19:46 Главный арбитр встречи — 41-летний Гильермо Куадра Фернандес.
19:40 Сегодняшний матч пройдёт в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», вмещающем 33 732 зрителя.
Стартовые составы команд
«Эльче»: Дитуро Матиас, Сангаре Буба, Аффенгрубер Давид, Петро Лео, Валера Херман, Моренте Тете, Вильяр Гонсало, Фебас Алейш, Нету Мартим, Силва Андре, Мир Рафа.
«Атлетико»: Облак Ян, Боньяр Хавьер, Лангле Клеман, Ле Норман Робен, Диас Хулио, Варгас Обед, Кардозо Джонни, Мендоса Родри, Гонсалес Нико, Баэна Алекс, Альмада Тьяго.
«Эльче»
«Эльче» — не постоянный участник Примеры. Этой команде постоянно приходится сражаться за место в элитном дивизионе. Это происходит и в нынешнем сезоне. В данный момент клуб находится в зоне вылета (на 18-й строчке), а от спасительной позиции его отделяет всего одно очко, поэтому мотивация на предстоящую игру огромная.
В последний месяц результаты «Эльче» пошли в гору и команда значительно улучшила свои шансы на спасение. В трех турах добыто шесть очков благодаря двум победам над «Мальоркой» (2:1) и «Валенсией» (1:0). Единственное поражение на этом отрезке было от «Райо Вальекано» (0:1).
«Атлетико»
«Атлетико» в нынешнем сезоне нестабилен, поэтому и находится за пределами тройки лидеров, отставая от топ-3 на 4 очка. Однако последние результаты «матрасников» в чемпионате не впечатляют — три поражения подряд: от мадридского «Реала» (2:3), «Барселоны» (1:2) и «Севильи» (1:2). Вот с таткой статистикой «Атлетико» подходит к матчу против «Эльче».
Хорошей новостью последних дней для «Атлетико» является выход в полуфинал Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе была оставлена за бортом «Барселона» — принципиальный соперник, победа над которым очень много значит для «матрасников».
Личные встречи
Между собой эти соперники в нынешнем календарном году не встречались, а в прошлом играли два раза: в Кубке Испании «Атлетико» учинил разгром своему сопернику (4:0), а в чемпионате команды разошлись миром (1:1).
