В среду, 22 апреля, «Эльче» примет на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Следить за ходом этой встречи можно с нашей онлайн-трансляцией.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

06' Баэна неплохо ускорялся по правому флангу, но чисто в подкате сыграл против него Петро. Даже углового «Атлетико» не заработал — удар от ворот.

05' Никак не получается в первую атаку выйти у гостей — сейчас Диас попал в положение вне игры.

04' Первый момент у хозяев! С левого фланга выполнил прострел в штрафную Валера, в касание пробил Мир — мяч пошёл выше перекладины.

03' Альмада в центре поля нарушил правила против Фебаса. В обороне начинает матч «Атлетико».

02' Уже первый угловой заработал «Эльче», поддавив на левом краю.

01' А вот теперь поехали!

Статистика матча 1 Удары мимо 0 64 Владение мячом 36 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 0 Фолы 1

До матча

20:05 Задерживается начало игры. Не совсем понятно, с чем это связано — футболисты продолжают разминаться, судья не разрешает начать матч.

19:58 Игроки уже вышли на поле, ждём стартового свистка через несколько минут!

19:52 Очень тёплый вечер в Эльче, 25 градусов, ясно и без осадков.

19:46 Главный арбитр встречи — 41-летний Гильермо Куадра Фернандес.

19:40 Сегодняшний матч пройдёт в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», вмещающем 33 732 зрителя.

Стартовые составы команд

«Эльче»: Дитуро Матиас, Сангаре Буба, Аффенгрубер Давид, Петро Лео, Валера Херман, Моренте Тете, Вильяр Гонсало, Фебас Алейш, Нету Мартим, Силва Андре, Мир Рафа.

«Атлетико»: Облак Ян, Боньяр Хавьер, Лангле Клеман, Ле Норман Робен, Диас Хулио, Варгас Обед, Кардозо Джонни, Мендоса Родри, Гонсалес Нико, Баэна Алекс, Альмада Тьяго.

«Эльче»

«Эльче» — не постоянный участник Примеры. Этой команде постоянно приходится сражаться за место в элитном дивизионе. Это происходит и в нынешнем сезоне. В данный момент клуб находится в зоне вылета (на 18-й строчке), а от спасительной позиции его отделяет всего одно очко, поэтому мотивация на предстоящую игру огромная.

В последний месяц результаты «Эльче» пошли в гору и команда значительно улучшила свои шансы на спасение. В трех турах добыто шесть очков благодаря двум победам над «Мальоркой» (2:1) и «Валенсией» (1:0). Единственное поражение на этом отрезке было от «Райо Вальекано» (0:1).

«Атлетико»

«Атлетико» в нынешнем сезоне нестабилен, поэтому и находится за пределами тройки лидеров, отставая от топ-3 на 4 очка. Однако последние результаты «матрасников» в чемпионате не впечатляют — три поражения подряд: от мадридского «Реала» (2:3), «Барселоны» (1:2) и «Севильи» (1:2). Вот с таткой статистикой «Атлетико» подходит к матчу против «Эльче».

Хорошей новостью последних дней для «Атлетико» является выход в полуфинал Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе была оставлена за бортом «Барселона» — принципиальный соперник, победа над которым очень много значит для «матрасников».

Личные встречи

Между собой эти соперники в нынешнем календарном году не встречались, а в прошлом играли два раза: в Кубке Испании «Атлетико» учинил разгром своему сопернику (4:0), а в чемпионате команды разошлись миром (1:1).

