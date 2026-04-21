Вернутся ли «матрасники» к победам?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.56

22 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Атлетико». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эльче — Атлетико с коэффициентом для ставки за 2.56.

«Эльче»

Турнирное положение: «Бело-зеленые» бьются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльче» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бело-зеленые» одолели «Валенсию» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1). А вот поединок с «Мальоркой» принес три очка (2:1).

В пяти своих последних матчах «Эльче» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Бело-зеленые» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда имеет шансы удержаться в элите.

Причем «Эльче» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» бьются за попадание на пьедестал. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 4 очка отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» в финале Кубка Испании в серии пенальти уступили «Реал Сосьедаду».

До того команда была бита «Барселоной» (1:2). А вот чуть ранее она проиграла еще и нестабильной «Севилье» (1:2).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Матрасники» в плане результатов заметно приуныли. Команда не может победить 3 матча кряду.

При этом «Атлетико» в трех последних матчах неизменно пропускал. Плюс неудача в финале Кубка вряд ли так быстро забудется.

Мадридцы имеют качественный подбор игроков в линии атаки. Да и пора бы команде Диего Симеоне возвращаться к победам!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетико» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.27.

Прогноз: «Матрасники» бьются за попадание в тройку, к тому же мотивированы вернуться на победный путь.

2.56 Победа «Атлетико» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.86 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья за 3.86

