Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью, как сообщает издание As, не исключает возможности возвращения в мадридский «Реал». Ранее стало известно, что «Реал» предложил услуги португальского специалиста, с которым клуб сотрудничал с 2010 по 2013 годы.

Хотя Моуринью сейчас сосредоточен на работе с «Бенфикой», его интерес к возможному назначению в «Реал» сохраняется. В контракте с лиссабонским клубом имеется пункт, который позволяет ему покинуть команду без выплаты компенсации до конца мая 2023 года. Если же «Реал» решит пригласить Моуринью после этой даты, клуб будет обязан выплатить португальцу небольшую компенсацию.

По информации As, вероятность назначения Моуринью в «Реал» остается невысокой, но все же существует.