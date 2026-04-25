прогноз на Примеру, ставка за 3.45

26 апреля в рамках 32-го тура испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Сельта». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Вильярреал — Сельта с коэффициентом для ставки за 3.45.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в таблице Примеры с 62 очками в активе. «Вильярреал» опережает мадридский «Атлетико» уже на 5 пунктов.

На своем поле команда выступает довольно успешно. «Вильярреал» занимает 4-е место в лиге по этому показателю, сумев набрать 37 очков из 45-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Овьедо» (1:1), упустив минимальное преимущество на 69-й минуте. Матчем ранее «Вильярреал» обыграл «Атлетик» (2:1).

В прошедших 5-и встречах команда проиграла только «Жироне» (0:1), дважды победила и 2 раза сыграла вничью. За этот отрезок «Вильярреал» сумел забить 7 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Кабанес, Коста и Фойт (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вильярреал» проводит успешный сезон, команда сохранит свою позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) по итогам сезона, ведь «Бетис» их уже не догонит.

Лучшим бомбардиром «Вильярреала» в нынешнем сезоне является грузинский форвард Жорж Микаутадзе. Этот форвард сумел забил 9 голов и сделать 5 голевых передач за 27 встреч в Примере.

«Сельта»

Турнирное положение: Команда продолжает ожесточенную борьбу за зону еврокубков. После 32-х туров «Сельта» занимает 7-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе, ведя борьбу с «Хетафе», у которого столько же баллов.

Команда куда лучше выступает в гостях, нежели дома. Если по результатам домашних встреч «Сельта» занимает последнее место в лиге, то по матчам на чужом поле располагается на 3-й строчке, набрав 27 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Барселоне» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 40-й минуте. Матчем ранее «Сельта» уступила «Фрайбургу» (1:3) и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/4 финала.

У команды продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Сельта» пропустила 10 голов при одном забитом мяче.

Не сыграет: Роман из-за травмы ноги.

Состояние команды: «Сельта» проводит неплохой сезон, периодами показывая отличный футбол, но в последнее время команда никак не может победить. Предстоящий матч против «Вильярреала» — отличная возможность наконец-то набрать очки.

В последних 3-х очных встречах «Сельта» только один раз проиграла «Вильярреалу», а в другом матче разгромила со счетом 3:0. Получится ли на сей раз набрать важные очки? На чужом поле «Сельта» — одна из лучших в Примере, команда сможет добиться своего.

Статистика для ставок

«Вильярреал» в последних 6-и встречах проиграл 1 раз

У «Сельты» продолжается серия поражений, которая насчитывает 4 матча подряд

В последних 4-х очных встречах «Сельта» дважды обыгрывала «Вильярреал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу» с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.45, а победа «Сельты» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.02

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Сельта» здорово выступает в гостях и даст бой хозяевам поля.

3.45 Ничья.

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: «Сельта» откроет счет голам уже в 1-м тайме. Команда попытается сыграть активно.

2.25 Индивидуальный тотал «Сельты» 0.5 больше в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сельты» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.25.