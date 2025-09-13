«Динамо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, московское «Динамо» примет «Спартак» в рамках 8-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Спартак 1:1 Голы: 0:1 Леви Гарсия (19'), 1:1 Битело (26')

Ход игры

34' Барко подавал в штрафную площадь «Динамо», рухнули сразу несколько игроков «Динамо», судья назначил штрафной в пользу хозяев поля.

31' Удар со штрафного Бителло нанес, но прочитал Максименко направление удара, грамотно выбрав позицию.

29' Опасный штрафной у ворот «Спартака». Джику сбил Фомина прямо коло штрафной площади.

29' Желтая карточка показана Джику.

29' Теперь уже «Динамо» контролирует мяч и ищет варианты для развития атаки.

28' Мяч под контролем «Спартака», начинают они свою позиционную атаку.

26' Гоол! 1:1. Подача со штрафного Макарова, несколько игроков тянулись к мячу, дезориентировав Максименко, совсем немного подправил направление полета мяча головой Бителло, и залетел он в дальний угол ворот «Спартака».

25' Желтая карточка показана Литвинову.

24' Миранчук сбил Мартинса в центре поля. Много единоборств в игре.

23' Перемотали головы игрокам, поменяли им майки, продолжат игру оба игрока.

21' Повреждение у Денисова и Бителло после верхового единоборства. Рассечения у обоих игроков. Медицинские бригады на поле.

19' Гоооол! 0:1. Катастрофическая ошибка при взаимодействии защитника и вратаря «Динамо», Зайнутдинов отдавал пас Лунёву, выскочил из ворот голкипер, мяч на пустые ворота выкатился и Ливай Гарсия спокойно в пустые ворота закатил.

18' Удар Мартинса из-за пределов штрафной «Динамо», мяч в защитника попал, не долетев до ворот.

16' Мартинс продрался через троих динамовцев и прострелил в штрафную «Динамо», но защитники хозяев первые на мяче оказались.

15' Инициатива у «Динамо», поддавливают они «Спартак».

13' Быстро разыграли стандарт игроки «Динамо», Фомина вывели на убойную позицию в пределах штрафной «Спартака», на точность бил Даниил, но в штангу попал, ничем бы уже Максименко не помог гостям.

13' Угловой заработали хозяева. Готовится подача в штрафную «Спартака».

12' Макаров теперь Маркиньоса снес в центре поля. Штрафной в пользу «Спартака».

11' Макаров собственного партнёра сбил в центре поля, получилась быстрая атака у «Спартака», Мартинс наносил удар но попал в защитника «Динамо».

8' Удар Макарова со штрафного, в стенку «Спартака» угодил.

8' В руку Маркиньосу мяч попал, перспективный штрафной для «Динамо».

7' Рассечение у защитника «Спартака» Джику, судья вынудил его покинуть пределы поля из-за присутствия крови на лице.

5' В спокойном темпе начался матч. Идёт борьба за инициативу, пока спартаковцы побольше владеют мячом.

3' Обостряющая передача Барко, но Маркиньос в офсайд залез.

2' Теперь уже «Динамо» контролирует мяч, начиная свою позиционную атаку.

1' «Спартак» владел мячом, но передача Жедсона оказалась неточной и прилетела прямо в руки Лунёва.

1' Матч начался! «Спартак» начал с центра поля.

До матча

16:43 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

16:35 Матч пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» вмещающем 25 716 зрителей.

16:25 Главным арбитром матча будет Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

«Динамо»

«Бело-голубые» пока что крайне неудачно выступают в текущем сезоне российского чемпионата. В настоящий момент московская команда имеет в своем активе восемь очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Динамовцы за семь матчей как забили, так и пропустили по семь мячей. в прошлых играх коллектив из Москвы проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ и «Крыльям Советов» по пенальти в Кубке. До этого же москвичи в родных стенах смогли разгромить «Пари НН» (3:0). Перед этим же столичная команда уступила ЦСКА (1:3) и «Краснодару» (0:4).

Старт сезона для «Динамо» кроме как провалом и не назовешь. Подопечные Валерия Карпина никак не могут нащупать свою игру и уже идут во второй половине таблицы. Безусловно, «Динамо» в итоге должно подняться и быть в топ-6, однако бороться за чемпионство уже будет крайне сложно, хотя после усиления состав у команды выглядит очень боеспособным. Травмированы у коллектива из столицы России Артур Гомес, Луис Чавес и Милан Майсторович.

«Спартак»

«Красно-белые» в последнее время нашли свою игру и смогли немного подобраться к лидерам. Сейчас в активе москвичей 11 очков и шестая строчка в табели о рангах. «Народная команда» смогла 10 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустила 11 мячей. сейчас у команды из Москвы серия из трех побед подряд. Спартаковцы смогли победить «Сочи» (2:1), «Пари НН» (4:0) и «Рубин» (2:0). До этого же московский коллектив сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) и проиграл по пенальти махачкалинскому «Динамо» в Кубке. Перед этим столичная команда также проиграла «Локомотиву» (2:4) и поделила очки с «Акроном» (1:1).

В последнее время «Спартак» набрал хорошую форму и показывает хорошую игру, что и приносит результат. Пока что все утихли и уже не говорят о возможной отставке Деяна Станковича. В любом случае, «Спартак» и должен продолжать в том же духе, поскольку по составу и перспективам эта команда точно должна бороться за топ-3. Посмотрим, что будет дальше. Травмирован у коллектива из столицы России только Кристофер Мартинс.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 7 матчей. В рамках РПЛ команды сыграли вничью на стадионе «Спартака» 2:2, а вот на «ВТБ-Арене» победу одержало «Динамо 2:0. Так же команды играли в одной группе в Кубке России, здесь оба раза победа оставалась за спартаковцами (3:0 и 3:2). Помимо игр на групповом этапе, команды сошлись в 1/2 пути регионов Кубка России, здесь тоже победил "Спартак" 2:1. Еще одна встреча прошла в рамках подготовки к сезону, тогда матч закончился со счетом 1:1, а по пенальти победили динамовцы. Ну, и 7-ая игра состоялась в рамках Зимнего Кубка РПЛ в феврале, "Спартак" победил 1:0.

За всю историю команды сыграли 219 матчей. В 87 играх победил "Спартак", в 59 "Динамо", оставшиеся 73 игры завершились вничью.

