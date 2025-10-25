ЦСКА с минимальным счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов» в рамках 13-го тура российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче забил Матвей Лукин. Следить за ходом этой встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

90+6' Звучит свисток! Матч окончен! ЦСКА выиграл 1:0!

90+4' Угловой у гостей, Сергей Песьяков («Крылья Советов») идет в чужую штрафную!

90+2' Роман Евгеньев («Крылья Советов») получил желтую карточку за фол возле своей штрафной.

90' 5 минут добавлено ко второму тайму!

89' Кирилл Печенин («Крылья Советов») пробил слету с 11-ти метров и едва не попал в ворота — мяч рикошетом улетел на угловой.

87' Артем Шуманский (ЦСКА) едва не змкнул фланговый прострел от Кирилла Глебова (ЦСКА)!

Статистика матча 5 Удары в створ 2 7 Удары мимо 4 63% Владение мячом 37% 6 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 11 Фолы 19

84' Иван Обляков (ЦСКА) навешивает в штрафную — Артем Шуманский (ЦСКА) пробивает, но мяч попадает в защитника.

82' Алеррандро (ЦСКА) покинул поле. его заменил Артем Шуманский.

81' Еще две замены у Самары: Михайло Баняц и Иван Олейников выходят вместо Сергея Бабкина и Ильзата Ахметова.

79' Подача Иван Обляков (ЦСКА) в штрафную и слету бил Матвей Кисляк (ЦСКА), но не попал по воротам!

77' Двойная замена у гостей: вместо Амара Рахмановича и Джимми Марина на поле появляются Владимир Игнатенко и Вадим Раков.

75' Энрике Кармо (ЦСКА) ловит отскок после углового и пробивает с линии штрафной, но Сергей Песьяков («Крылья Советов») вытянулся в струнку и отбил мяч в сторону!

73' Джимми Марин («Крылья Советов») зарядил мощно по воротам, но в створ не попал.

71' Г-ОООООООО-Л! ЦСКА — 1:0! Матвей Лукин! Отличный навес со штрафного от Ивана Облякова и классный удар головой Матвея Лукина в ближний угол!

71' Сергей Бабкин («Крылья Советов») получает желтую карточку и дает право хозяевам на перспективный штрафной.

69' Энрике Кармо (ЦСКА) попытался пробить через себя, но мяч полетел рядом со штангой.

67' Алеррандро (ЦСКА) пробивал с 15-ти метров, но попал в частокол ног защитников самарского клуба.

66' Сергей Песьяков («Крылья Советов») находит длинным пасом Амара Рахмановича («Крылья Советов»), но тот теряет мяч.

64' Джимми Марин («Крылья Советов») получает великолепную передачу из глубины поля и выходит один на один с вратарем «армейцев», но Владислав Тороп (ЦСКА) спасает свою команду.

62' Двойная замена у ЦСКА: вместо Родриго Вильягра и Милана Гайича на поле вышли Энрике Кармо и Тамерлан Мусаев.

59' ЦСКА проводит очередную позиционную атаку, а тем временем тренерский штаб уже готовит замены.

57' Игорь Дивеев (ЦСКА) зарядил издалека, но мяч пролетел сильно выше ворот.

56' По желтой карточке получили Кирилл Глебов (ЦСКА) и Николай Рассказов («Крылья Советов»), судья откровенно их пожалел, не удалив с поля.

54' Сцепились Кирилл Глебов (ЦСКА) и Николай Рассказов («Крылья Советов»), это может закончится удалением!

53' Кирилл Глебов (ЦСКА) быстро двигает мяч через центральную зону, его сбивают и начинается потасовка.

51' Никита Чернов («Крылья Советов») фолит в центре поля и дает своим партнерам возможность расставится под позиционную оборону.

49' Г-ООООООО-Л! «Армейцы» забивают! Но эмоции стоит поубавить, так как арбитр фиксирует офсайд! Счет остается прежним — 0:0!

48' Роберто Мойзес (ЦСКА) мощно пробивает низом из-за пределов штрафной, мяч попадает в штрангу!

47' В перерыве у команд замен не было, стартовые составы продолжают эту встречу.

46' Стартовал второй тайм! Поехали...

45+4' Звучит свисток на перерыв! Счет 0:0! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Роберто Мойзес (ЦСКА) навесил в штрафную с левой бровки, но там надежно головой выбил Никита Чернов («Крылья Советов»).

45+1' ЦСКА продолжает тотально владеть мячом, но опасности у ворот Сергея Песьякова («Крылья Советов») не создает.



45' 3 минуты добавлено к первому тайму.

44' Матвей Лукин (ЦСКА) перехватил опасную передачу возле своей штрафной и быстро выполнил кросс вперед на партнеров, но передача оказалась неточной.

42' Кирилл Глебов (ЦСКА) включает высокий прессинг и выбивает мяч в аут, не давая сопернику начать атаку.

40' Роберто Мойзес (ЦСКА) прострелил с левого фланга, но от ноги Николая Рассказова («Крылья Советов») мяч улетел на угловой.

39' Неудачная подача углового у гостей и Иван Обляков (ЦСКА) едва не убежал в опасную контратаку.

37' Алеррандро (ЦСКА) прорвался через центральную зону и пробил, но удар получился не сильным и вратарь легко с ним справился.

36' Иван Обляков (ЦСКА) навесил в штрафную гостей со штрафного, но на выходе отлично сыграл Сергей Песьяков («Крылья Советов») и забрал мяч в руки.

34' Данил Круговой (ЦСКА) падает на газон, ему наступили на ногу, но фола в этой ситуации судья не увидел.

32' Матвей Лукин (ЦСКА) длинным забросом отправляет партнеров вперед, но атака вновь притормаживается, едва мяч доходит до штрафной.

30' Навес в центр штрафной ЦСКА, Джимми Марин («Крылья Советов») пробивает головой, но это было не опасно — мяч полетел очень медленно и мимо.

28' Темп игры очень медленный. Как только она начинает ускоряться, какая-то из команд грубо фолит и все вновь начинается сначала.

26' Амар Рахманович («Крылья Советов») въехал в ноги Родриго Вильягра (ЦСКА) и получил заслуженное предупреждение.

25' С капитаном ЦСКА полный порядок — он готов выйти на поле продолжить этот непростой для его команды матч.

23' Иван Обляков (ЦСКА) падает на газон, неудачный подкат против него сделал Сергей Бабкин («Крылья Советов») — медицинская бригада московского клуба уже на поле.

20' Опасный удар от Амара Рахмановича («Крылья Советов»), мяч пролетел рядом со створом, но вратарь «армейцев» контролировал ситуацию.

18' Кирилл Печенин («Крылья Советов») поймал отскок мяча на линии штрафной и пробил — мяч после рикошета прилетел в руки Владиславу Торопу (ЦСКА).

16' Подача с углового от Ивана Облякова (ЦСКА) — мяч пролетает выше всех, на добивании тоже никого не было.

15' Сергей Бабкин («Крылья Советов») отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

13' Роберто Мойзес (ЦСКА) пошел в одиночку на двоих соперников, но был заблокирован Романом Евгеньевым («Крылья Советов»).

11' Милан Гайич (ЦСКА)начинает очередную атаку своей команды от штрафной.

09' Тотальный контроль мяча хозяевами, но произошло нарушение правил на Амаре Рахмановиче («Крылья Советов») и владение перешло гостям.

07' дальний заброс вперед на Амара Рахмановича («Крылья Советов»), но самарский футболист попал в положение вне игры.

06' Заброс в штрафную гостей, но Сергей Песьяков («Крылья Советов») внимателен — он на выходе поймал мяч в руки.

04' «Армейцы» с первых секунд взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

02' Ильзат Ахметов («Крылья Советов») грубо играет против Ивана Облякова (ЦСКА) и уже на второй минуте матча получает желтую карточку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч ЦСКА — «Крылья Советов» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «ВЭБ Арена». Игра вот-вот начнется!

18:53 Сегодня в Москве хорошая осенняя погода, во время матча температура будет около +10℃.

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:48 Главным арбитром встречи назначен Егор Егоров.

18:47 Несколько фото перед матчем.

18:45 Сегодняшний матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», который вмещает 30 457 зрителей.

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Тороп Владислав, Гайич Милан, Дивеев Игорь, Лукин Матвей, Мойзес Роберто, Вильягра Родриго, Кисляк Матвей, Круговой Данил, Обляков Иван, Глебов Кирилл, Алеррандро.

«Крылья Советов»: Песьяков Сергей, Евгеньев Роман, Чернов Никита, Лепский Иван, Рассказов Николай, Костанца Фернандо, Бабкин Сергей, Печенин Кирилл, Марин Джимми, Рахманович Амар, Ахметов Ильзат.

ЦСКА

«Армейцы» неплохо выступают в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги и ведут борьбу за чемпионство. ЦСКА занимаете третье место в турнирной таблице и отстает от лидера на 2 очка. В последнем туре «армейцы» на выезде крупно проиграли московскому «Локомотиву» со счетом 0:3, прервав серию из трех побед.

В Кубке России у ЦСКА полный порядок — команда вышла в плей-офф с первого места в своем квартете. В последнем туре на родном поле был обыгран тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» находятся в нижней части турнирной таблицы РПЛ, показывая не очень уверенный футбол в нынешнем сезоне. Команда много проигрывает и заслуженно занимает только 11-ю строчку. В последнем туре самарский клуб прервал серию из трех поражений, сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1).

В Кубке России «Крылья Советов» попали в плей-офф в Пути Регионов, разобравшись с третьего места в квартете. В последнем кубковом туре самарская команда была разгромлена московским «Динамо» со счетом 0:4.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют часто и большое преимущество в этом противостоянии у ЦСКА — «армейцы» практически всегда побеждают. В последней очной дуэли, которая состоялась в апреле нынешнего года в рамках РПЛ, команды сыграли вничью (1:1).

