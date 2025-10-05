В воскресенье, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет «Ростов». Начало встречи — в 12:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

90+3' Начинается навал от «Оренбурга», несколько подач уже выполнили хозяева с флангов и из глубины. Ятимов просит защитников встречать пожёстче.

90+2' Сулейманов с лёта нанёс удар с линии штрафной, Овсянников уверенно поймал.

90+1' Замена в составе «Ростова»: Шамонин вышел вместо Голенкова.

90' Пять минут добавил Иван Сараев к основному времени.

89' Вахания в очередной раз страдает на газоне, держась за ногу. Поройков завалился на игрока «Ростова».

88' Сфолил Болотов на Кучаеве, ростовчане совсем не торопятся разыгрывать.

86' Сложно было представить, как в такой игре кто-то вообще может забить, но гол всё-таки случился! У «Оренбурга» времени на ответ почти не остаётся.

84' ГОООЛ! 0:1! Тимур Сулейманов! Всё-таки не будет нулей! Из ничего родился этот гол: Мелёхин как будто без особых надежд покатил низом в штрафную на Голенкова, тот в касание скинул пяткой на Сулейманова, которому никто не помешал покатить в ворота с близкого расстояния. Спустя 2 минуты после выхода на поле открыл счёт форвард «Ростова»!

83' Поройков оказался в офсайде после передачи Камилова на ход.

82' Мохеби ушёл с поля — пожалуй, в составе «Ростова» он был сегодня самым активным. Сулейманов появился вместо него.

81' Продолжается у нас игра в очень низком темпе без намёков на голевые моменты. Как будто бы обе команды ничья вполне устраивает.

79' Мохеби оказался в штрафной «Оренбурга» с мячом, но два защитника хозяев быстро забрали его у иранца.

78' Неудачно пробил штрафной Хотулёв — выше ворот.

77' Вместо Зотова у «Оренбурга» в игру вступил Горелов.

76' Штрафной заработал Савельев в опасной близости от ворот Ятимова — сфолил Семенчук.

74' Всего 15 минут основного времени остаётся. Игра чуть более открытая идёт, чем до перерыва, но моментов всё ещё очень мало.

73' Голенков нарушил правила в атаке на Татаеве.

72' Ду Кейрос отмечает своё появление жёстким фолом против Вахании.

71' И сразу отвечает заменами «Оренбург»: вместо Рыбчинского и Квеквескири на поле вышли Ду Кейрос и Болотов.

70' А у ростовчан замена: Комаров появился вместо Щетинина.

69' Чистяков после углового опередил Хотулёва, но по воротам не попал. От ворот «Оренбург» начнёт.

67' Роналдо с правого фланга подавал в штрафную, Хотулёв коснулся его ногой и переправил на перекладину ворот! Едва автогол не случился!

66' Щетинин приложился неплохо, но мяч пошёл мимо створа ворот «Оренбурга».

65' А «Ростов» в ответной атаке заработал штрафной с опасной точки. Метров 25 до ворот, по центру — можно пробивать.

64' Рыбчинский сумел нанести удар низом по воротам «Ростова» из пределов штрафной, но на пути мяча оказалась нога защитника.

63' Дважды подряд Щетинин забрасывал в штрафную Овсянникова. Оборона хозяев оба раза сыграла надёжно.

62' Артём Касимов получил предупреждение. Грубо подкатился под Мохеби. Это третья карточка у «Оренбурга».

61' Редкая быстрая контратака получилась у «Ростова». Кучаев после паса от Мохеби влупил значительно выше створа.

60' Поскакал мяч по штрафной «Оренбурга» после ещё одного углового гостей и в конце концов оказался у Овсянникова.

59' Не может теперь Егор Голенков подняться. Получил он повреждение после углового «Ростова», сидит в чужой штрафной. Остановил игру судья.

58' Долетел после углового мяч до Татаева, который подставил голову и пробил в руки Ятимова. Несильным удар вышел.

57' Первая замена у «Оренбурга»: Гузина вышел вместо Жезуса.

56' Добрались в итоге хозяева до чужой штрафной и угловой будут подавать.

55' Перепасовываются игроки «Оренбурга» в районе центрального круга, готовят атаку.

53' Не очень удачно обработал мяч Овсянников после дальнего заброса — едва не накрыл его Голенков.

52' Вот что-то похожее на подход — Мохеби был с мячом в штрафной «Оренбурга», но его удар заблокировали защитники.

51' Не держится мяч ни у тех, ни у других на старте второго тайма. Подходов к воротам нет совсем.

49' Вахания лежит на траве и держится за голову, по которой, судя по повтору, случайно попал Жезус. Но игра продолжается.

48' Особо ничего в рисунке игры не поменялось после перерыва — снова фолы и единоборства. Только что Касимов врезал по ногам Мохеби.

47' Жёстко, но в рамках правил сыграл Вахания против Поройкова на фланге — переходит мяч от «Оренбурга» к «Ростову».

46' Второй тайм только что стартовал. В перерыве у «Ростова» произошла замена — Семенчук заменил предупреждённого Сако.

45+2' Ну и на этом всё в первом тайме — 0:0! Много борьбы, аж 17 нарушений, при этом опасных атак и голевых моментов — минимум. Отдохнём немного.

45+1' За эту минуту «Оренбург» успел довести мяч до штрафной Ятимова, но надолго он там не задержался — выбили.

45' Минута добавлена к первому тайму.

44' Перспективно смотрелась атака «Ростова» немалым числом, но заигрались гостей у чужой штрафной — в итоге залез в офсайд Щетинин.

43' Совсем не получился удар у Рыбчинского. Пробовал закрутить в дальний угол, но вышло куда-то на трибуны.

42' Опасный стандарт заработал «Оренбург» — сфолили на Савельеве. Прямо на линии штрафной мяч.

41' Опасный момент у «Ростова»! Дождались! Мохеби выиграл верх после подачи от углового флага и здорово пробил головой — Овсянников спас ворота.

40' Наконец-то выбрался «Ростов» со своей половины. Кучаев угловой заработал для гостей.

39' Ещё одно очень долгое владение от хозяев закончилось фолом Савельева на Чистякове. Вновь без ударов.

37' Разыгрывает мяч «Оренбург», но вдали от чужих ворот — «Ростов» спокойно обороняется и близко не подпускает соперника.

36' Вахания корчится от боли на газоне, ещё и бутсу потерял в борьбе с Поройковым. Трибуны недовольны.

35' Буквально через минуту всё то же самое — снова толчок от Сако, снова пострадал Савельев.

33' Умар Сако получил первую жёлтую карточку у «Ростова» за фол в центре на Савельеве.

32' Хитро разыграл стандарт «Оренбург» — Рыбчинский покатил низом на Камилова, но его прострел не прошёл мимо Кучаева.

31' Сако нарушил на Жезусе, очередной стандарт на чужой половине исполнит «Оренбург».

30' Дальнюю попытку Хотулёва принял на себя Чистяков, но опасным этот удар и не выглядел.

28' «Ростов» ответил своей атакой — Щетинин попробовал удар низом с дистанции, но вышло совсем слабо и мимо ворот.

27' Первый опасный момент в матче! Жезус получил мяч возле вратарской от Зотова и бил с нескольких метров, но находившийся рядом Чистяков в подкате заблокировал удар и спас ворота.

26' На несколько минут «Оренбург» забрал контроль на чужой половине поля, затяжной розыгрыш идёт.

25' Мохеби не дал Татаеву прострелить в центр. Корнер для «Оренбурга».

24' Чистяков ударил по лицу Савельева в борьбе за мяч, но остался без предупреждения. Это штрафной.

22' Совсем упал темп игры — команды просто борются за владение где-то в районе центра поля без обострений.

21' Пока успешно играет «Оренбург» в защите при стандартах, не удаётся ростовчанам ничего из них извлечь.

20' А вот Роналдо в аналогичном эпизоде откликнулся на передачу на ход и успел к мячу, даже заработав угловой для «Ростова». Хотулёв удачно сыграл против бразильца.

19' Камилов отдал пас вперёд в расчёте на рывок Жезуса, но бразилец далековато от этого эпизода был и даже не побежал.

18' На этот раз Щетинин упал на подходе к штрафной площади хозяев, но здесь уже фола не было, считает Иван Сараев. Мяч достанется «Оренбургу».

17' И вот вторая жёлтая у «Оренбурга». Алексей Татаев завалил Голенкова, который уже почти вошёл с мячом в штрафную.

16' Совсем нет опасных момент в эти стартовые 15 минут — одна только силовая борьба.

15' Мохеби пробил из-за штрафной с не самой очевидной позиции и совсем в створ не попал.

14' Неплохо Кучаев входил в штрафную «Оренбурга» по центру и уже готовил удар, но Касимов в последний момент выбил мяч из-под ноги игрока «Ростова».

13' Продрался по правому краю Поройков, но навесить как следует в центр штрафной не сумел. Отбился там Сако.

12' Ятимов спокойно выловил мяч после подачи Рыбчинского.

11' Прохин жёстко сыграл против Камилова в центре поля — здесь жёлтой не будет, но тенденция на борьбу и фолы по-прежнему прослеживается.

10' Долго перед штрафной комбинировал «Оренбург» и в конце концов ещё один корнер выжал из этого владения — заблокировал защитник «Ростова» подачу с фланга.

09' А вот и своей атакой ответили оренбуржцы и первый угловой в матче заработали.

08' «Ростов» разыгрывал мяч в штрафной хозяев, но пробить никому из ростовчан не дали. Начинают гости поджимать соперника.

07' Голенков старался добраться до мяча в воздухе после подачи этого стандарта, но арбитр зафиксировал фол на вратаре «Оренбурга».

06' А вот и первая жёлтая в самом начале игры. Станислав Поройков сфолил на Мохеби. Штрафной для «Ростова».

05' Много фолов на первых минутах. Сейчас Голенков в борьбе за мяч подтолкнул Татаева.

04' Алешандре Жезус в одиночку протащил мяч со своей половины почти до чужой штрафной и попробовал пробить, но попал в ногу защитнику гостей.

03' Щетинин исполнил навес со штрафного, до мяча никто из ростовчан не добрался — Татаев его выбил.

02' Жезус подключился по левому флангу и подал во вратарскую от лицевой линии. Ятимов не без труда, но мяч забрал.

01' Матч начался!

До матча

11:59 Команды на поле, через несколько минут всё начнётся.

11:54 В Оренбурге сегодня без осадков и тепло — +18.

11:50 Главный арбитр встречи — 40-летний Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Этот матч для него — дебютный в РПЛ!

Хорен Байрамян («Ростов») ФК «Ростов»

11:45 У Джонатана Альбы всё консервативнее — лишь два новых игрока, которые не появились с первых минут в прошлые выходные против «Краснодара»: это Прохин и Голенков, заменившие Миронова и Сулейманова.

11:40 Владимир Слишкович решил удивить составом вообще всех: сразу 7 изменений в старте по сравнению с матчем против «Зенита» в прошлом туре! Многие игроки основы «Оренбурга» сегодня либо остались на скамейке (Ду Кейрос, Бубанья, Чичинадзе, Томпсон), либо вообще пролетели мимо заявки (Муфи, Гюрлюк, Ценов).

11:35 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 10 046 зрителей.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Касимов, Татаев, Зотов, Квеквескири, Камилов, Поройков, Рыбчинский, Жезус, Савельев.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Чистяков, Мелёхин, Прохин, Вахания, Кучаев, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Голенков.

«Оренбург»

«Оренбург» весьма достойно показывает себя в Кубке России, где уже гарантировал себе выход из группы в Пути РПЛ, но вот в чемпионате у команды Владимира Слишковича всё не очень здорово. За 10 туров оренбуржцы одержали только 1 победу — над «Акроном» ещё в середине августа, и с 7 очками занимают 14-ю строчку. От зоны прямого вылета — всего 1 балл.

Атака уральской команды неплоха — «Оренбург» забивал уже в 6 турах РПЛ подряд, но вот с обороной — беда: 21 пропущенный гол за 10 матчей — больше только у безнадёжно тонущего «Сочи». Хорошую форму набрал чилийский нападающий Хорди Томпсон, оформивший 5 результативных действий в последних 5 турах (4+1).

«Ростов»

После провального начала чемпионата с 3 поражениями в 3 турах «Ростов» постепенно начинает выправляться: в 7 следующих играх РПЛ южане уступили только «Рубину», зато успели отобрать очки у лидеров — ЦСКА (1:0), «Краснодара» (0:0) и «Локомотива» (3:3). Кроме того, уже 6 матчей во всех турнирах команда Джонатана Альбы не проигрывает.

Прямо сейчас ростовчане располагаются на 11-й строчке с 10 очками — не в последнюю очередь благодаря крепкой защите: 3 последних тура «Ростов» отыграл на ноль, а сухая серия в лиге составляет уже 315 минут. Последние 2 игры в чемпионате вообще закончились нулевыми ничьими с «Балтикой» и «Краснодаром».

Личные встречи

В личках в последние годы — полное доминирование «Ростова»: южане обыграли «Оренбург» уже 5 раз подряд — дважды в Кубке и трижды в чемпионате. А вообще у «Оренбурга» всего лишь 1 победа в последних 12 встречах с «Ростовом» — а ещё 3 ничьи и целых 8 поражений.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 1.90.