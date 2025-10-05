5 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Ростов». Начало встречи — 12:00 мск.

«Оренбург»

Турнирное положение: сейчас «Оренбург» располагается на 13-м месте в таблице РПЛ с 7 очками.

Последние матчи: в 10-м туре РПЛ «Оренбург» уступил на выезде «Зениту» со счетом 2:5.

Соперник уверенно вел 4:0 к 77-й минуте, после чего расслабился и позволил команде Владимира Слишковича забить два гола, они на счету болгарского защитника Ценова и полузащитника Камилова. Затем «Зенит» почти сразу поставил точку в матче.

В Кубке России «Оренбург» выиграл в гостях у «Ахмата» (1:0), а до этого в чемпионате уступил «Динамо» Москва (1:3).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в последних матчах чемпионата «Оренбург» немного сдал, у команды появились большие проблемы сзади, она стала очень много пропускать. Другое дело, кубковые игры, где на удивление команда играть намного рациональнее и строже. Поэтому Слишковичу надо в первую очередь наладить действия в обороне.

«Ростов»

Турнирное положение: пока «Ростов» идет на 11-й строчке в таблице РПЛ с 10 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 10-м туре «Ростов» на своем поле сыграл нулевую ничью с «Краснодаром». Игра получилась не самой зрелищной, особенно со стороны соперника, к победе даже была ближе команда Джонатана Альбы, но не смогла реализовать свои моменты.

В Кубке России было поражение по пенальти от махачкалинского «Динамо», а ранее ничья в РПЛ с «Балтикой» (0:0).

Не сыграют: Мельников (п).

Состояние команды: в последних матчах в игре «Ростова» появился баланс. Альба определился с основной тройкой центральных защитников: Мелехин-Чистяков-Сако (Семенчук) и команда стала пропускать очень мало (всего один мяч в 4 последних играх чемпионата). Теперь необходимо тренерскому штабу наладить игру в атаке.

Статистика для ставок

В Кубке России прошлого сезона «Ростов» дважды победил (1:0, 3:1)

В прошлом сезоне в РПЛ также победы были за южанами (3:2, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Оренбург» сыграл вничью дома (1:1), но уступил на выезде (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,40, а на «Ростов» — 2,24, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: вряд ли тут стоит ожидать большого количества забитых мячей. «Ростов» в последнее время играет очень строго в защите и будет играть вторым номером. «Оренбург» будет атаковать, но в тоже время играть с оглядкой на тылы, памятуя о быстрых атакующих футболистах гостей, которые отлично выбегают в контратаки.

1.90 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Оренбург» — «Ростов» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей, команда Альбы давно заслуживает три очка по последним играм.

2.24 Победа «Ростова» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Оренбург» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Дополнительная ставка: «Ростов» выиграет за 2,24.