В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимает «Акрон». Москвичи приходят к матчу после кубковой победы в Санкт-Петербурге, но в чемпионате продолжают буксовать. Тольяттинцы же переживают заметный подъём и уже четыре тура не проигрывают.

30' У Бабаева не получилось обыграть Эсковаля, упустил за лицевую мяч игрок «Динамо».

29' Касерес пробил из-за штрафной – защитник заблокировал.

28' Тюкавин пяткой пытался скинуть на Бителло, Гудиев вовремя вышел и кулаками выбил мяч.

26' Кузьми пробил головой после навеса Кочи – в руки Расулову.

24' Фернандес чуть не потерял мяч в центре поля, но сам успел отработать в защите и не дать развиться контратаке.

22' Кутицкий получил жёлтую карточку на фол на Пестрякове.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 69% Владение мячом 31% 4 Угловые удары 0 1 Фолы 3

21' В створ навесил Бителло, Гудиев забрал мяч.

21' Штрафной заработал Бителло на половине поля «Акрона», шанс для хозяев.

20' Рубенс в подкате не достал мяч на левом фланге, Касерес слишком сильно прострелил.

19' Опасно на ближнюю навесил Гладышев, удар Кутицкого пришёлся в защитника.

18' И снова угловой, Бокоев выбил мяч головой за лицевую.

17' Мяч буквально попал в голову Фернандеса после подачи – не смог защитник отправить его в сторону ворот.

16' Ещё один угловой у ворот гостей будет.

15' Джаковац пошёл в жёсткий стык с Бителло в центре поля, арбитр пока что только устно предупредил игрока «Акрона».

13' Беншимол нарушил правила в борьбе с Касересом, не согласен с решением арбитра напдающий.

13' Не прошёл заброс на Кузьмина по левому флангу, Расулов забрал мяч.

11' Эсковаль получил жёлтую карточку – грубо встретил Тюкавина.

10' В створ ворот навесил Бителло, но Гудиев справился, достал мяч в прыжке.

09' Ещё один угловой заработало «Динамо», подачу Гладышева прервал защитник.

07' В первую атаку по правому флангу вышел «Акрон», у Рочи не получилось обыграть Рубенса.

05' Касерес пытался забросить по флангу на Гладышева, не прошла передача.

03' Фернандес скинул головой в сторону ворот, Тюкавин не смог зацепиться за мяч.

02' Угловой заработали хозяева после вброса аута.

01' «Динамо» начало с центра поля, поехали!

До матча

14:00 Команды на поле, всё готово к матчу!

13:50 В Москве отличная погода для футбола, около 10 градусов без ветра и осадков. Газон на «ВТБ Арене» визуально в отличном состоянии. Несколько минут до старта 15-го тура РПЛ!

13:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Владислав Целовальников. Ассистенты главного: Рустам Мухтаров и Егор Болховитин. Резервный арбитр — Евгений Кукуляк. ВАР: Василий Казарцев и Иван Сараев.

13:30 «Динамо» тоже на поле, ровно за полчаса до матча команда Карпина вышла размяться.

13:25 Игроки «Акрона» вышли на разминку, и среди них нет Артёма Дзюбы, которые продолжает восстановление после травмы, в заявку Дзюба не включён.

13:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.

«Динамо»

Кубковая победа над «Зенитом» (3:1) стала для «Динамо» событием недели и, пожалуй, главным успехом Валерия Карпина за время работы с командой. Москвичи уверенно действовали в атаке, забили трижды и оставили соперника без шансов — но этот успех дался ценой огромных усилий.

В чемпионате ситуация гораздо сложнее: за шесть последних туров у «Динамо» нет ни одной победы. Команда набирает очки эпизодически и идёт ближе к зоне вылета, чем к верхней части таблицы. Последняя победа в РПЛ была зафиксирована ещё в сентябре — 3:2 над «Крыльями Советов». С тех пор динамовцы чередуют ничьи и поражения, и даже несмотря на кубковый прогресс, в чемпионате сохраняется тревожная тенденция.

Проблем добавляет и переполненный лазарет — сразу девять футболистов недоступны. При этом Карпин старается дозировать нагрузку: возможно возвращение Курбана Расулова в ворота, перестановки на флангах и шанс для нескольких молодых игроков. В атаке, скорее всего, снова выйдет Константин Тюкавин, который в Питере отметился голом и результативной передачей.

«Акрон»

«Акрон» уверенно прибавил после неудачного старта и сумел выбраться из подвала таблицы. Команда Заура Тедеева не проигрывает уже четыре тура подряд. Ничьи с «Локомотивом» (1:1) и «Зенитом» (1:1), а также победы над «Пари НН» и «Ростовом» с одинаковым счётом 1:0. Тольяттинцы выправили ситуацию благодаря более дисциплинированной игре и грамотной структуре обороны.

Главная потеря перед матчем — дисквалификация Йонуца Неделчару из-за перебора жёлтых карточек. В остальном состав готов, и отсутствие кубковых игр на неделе позволило «Акрону» подойти к туру в хорошем физическом состоянии. Команда научилась играть вторым номером и грамотно терпеть, в последних турах это приносило очки даже в матчах с лидерами.

Артём Дзюба, который пропустил прошлый тур, готов вернуться и традиционно мотивирован против московской команды. Для тольяттинцев встреча в Москве — шанс продлить беспроигрышную серию и укрепить позиции в середине таблицы.

Личные встречи

«Динамо» и «Акрон» играли между собой трижды. В Кубке России 2023 года победу по пенальти одержал «Акрон» (1:0), но в прошлом сезоне москвичи выиграли оба матча чемпионата — 2:0 и 2:1.

