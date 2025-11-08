8 ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Акрон». Начало игры — в 14:00 мск.
«Динамо»
Турнирное положение: московский коллектив откровенно провалил первый круг российского чемпионата и пока что не борется за высокие позиции.
В настоящий момент динамовцы имеют в своем активе 17 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице.
За 14 матчей москвичи смогли забить 21 мяч, но и пропустили столько же.
Последние матчи: среди недели «бело-синие» смогли на выезде победить «Зенит» (3:1) в матче Кубка России.
В чемпионате России команда из Москвы в последних турах проиграла «Зениту» (1:2) и «Локомотиву» (3:5), а также сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и «Ахматом» (2:2).
Лишь до этого столичный коллектив смог выиграть у «Крыльев Советов» (3:2) и «Оренбурга» (3:1).
Не сыграют: в лазарете команды из столицы России находятся Бактиер Зайнутдинов, Денис Макаров, Антон Миранчук, Андрей Лунев, Милан Майсторович, Луис Чавес, Артур Гомес и Эль-Мехди Маухуб.
Состояние команды: в чемпионате России у «Динамо » серьезные проблемы. Подопечные Валерия Карпина вряд ли смогут побороться ни то, что за чемпионский титул, а и за тройку сильнейших, хотя, конечно, пока что шансы есть.
А вот в Кубке России у «Динамо» отличные шансы на выход в полуфинал Пути РПЛ, поэтому команда может сделать ставку как раз на этот турнир. Состав у динамовцев добротный, поэтому команде это точно по силам.
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинцы пока что находятся в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе и сезон нельзя называть удачным.
В стартовых 14 турах акроновцы смогли набрать 15 очков и занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Команда из Тольятти смогла 16 раз поразить ворота соперника и 19 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах тольяттинский коллектив выиграл у «Ростова» (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
До этого же «Акрон» победил «Пари НН» (1:1) и поделил очки с «Зенитом» (1:1).
Только перед этим подопечные Заурбека Тедеева уступили «Ахмату» (0:3). Также команда уже прекратила участие в Кубке страны.
Не сыграют: дисквалифицирован Йонуц Неделчару.
Состояние команды: главной задачей «Акрона» на данный момент является обезопасить себя от вылета. Это логично. Главное — выполнить данную цель, а потом уже можно будет ставить следующую — место в десятке, восьмерке и так далее.
Думается, что «Акрон» должен решить эту задачу. У команды все для этого есть. Тем более Артем Дзюба и кампании уже вылетели из Кубка России и теперь могут полностью сосредоточиться на чемпионате страны.
Статистика для ставок
- «Динамо» проиграло только 1 матч из последних 5
- «Акрон» проиграл только 1 матч из последних 5
- В последнем очном матче «Динамо» выиграло у «Акрона» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.10, а победа «Акрона» — в 7.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.55.
Прогноз: у «Динамо» серьезные проблемы с составом, игрой и результатами, поэтому и тут москвичи вполне могут не победить.
Ставка: ничья или победа «Акрона» за 2.95.
Прогноз: в последнее время команды играют результативно и атака у них лучше, чем защита, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.18.