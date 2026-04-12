В Санкт-Петербурге — матч, который точно напрямую повлияет на судьбу чемпионства. «Зенит» и «Краснодар» разделяет всего одно очко, и очная встреча за несколько туров до финиша превращается в едва ли не решающее противостояние в гонке за титул. Следить за ходом игры можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:20 Оба тренера выбрали максимально боевые составы, но возможностей для усиления с замены у «Зенита», конечно, больше. Педро и Дуран почти точно появятся во втором тайме, у «Краснодара» в атаку выйти может, разве что, Хуан Боселли.

19:10 Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон Джон, Соболев, Глушенков.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.

19:00 Главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар» назначен Сергей Карасёв (Москва). Его ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный судья — Николай Волошин (Курск). Видеопомощником рефери станет Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировать ему будет Сергей Чебан (Москва).

«Зенит»

Петербуржцы подходят к игре после болезненного вылета из Кубка России. Поражение от «Спартака» в серии пенальти лишило команду альтернативного пути к трофею — теперь всё внимание сосредоточено исключительно на чемпионате.

В РПЛ «Зенит» держит высокий темп. После осечки с «Оренбургом» команда выдала серию побед и остаётся в непосредственной близости от первого места. При этом особенно уверенно подопечные Сергея Семака выглядят дома: весной — максимум очков, а последнее поражение на своём поле в лиге датируется ещё началом сезона. По ходу чемпионата «Зенит» превратил «Газпром Арену» в один из самых сложных выездов для соперников.

При этом не всё идеально по составу. Есть вопросы по готовности отдельных игроков, в частности Густаво Мантуана, а атакующая группа может претерпеть изменения — возможен выход Максима Глушенкова с первых минут. В любом случае ставка будет сделана на привычную интенсивность и давление с первых минут.

«Краснодар»

«Краснодар» приезжает в Петербург в статусе лидера и лучшей выездной команды лиги. За весь сезон у «быков» всего одно поражение на чужом поле, и даже в сложных матчах команда регулярно находит результат, зачастую в концовках.

Форма команды Мурада Мусаева остаётся стабильной. В чемпионате «Краснодар» почти не теряет очки, а перед этой игрой подходит с серией надёжных матчей в обороне — в нескольких последних турах команда не пропускала. Параллельно южане продолжают борьбу и в Кубке России, где на неделе сыграли вничью с «Динамо».

Кадровая ситуация не идеальная. Из-за дисквалификации не сыграет Александр Черников, есть и травмированные, но возвращение Дугласа Аугусто частично компенсирует потери в центре поля. В атаке многое по-прежнему зависит от формы Джона Кордобы, который стабильно решает эпизоды.

Исторически «Краснодару» тяжело даются матчи в Петербурге, но текущий сезон показывает, что команда готова бороться за результат в любых условиях. На фоне плотной турнирной ситуации даже ничья может рассматриваться как приемлемый исход, но вряд ли гости будут играть от обороны с первых минут.

