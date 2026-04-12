Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча начнется в 19:30 мск.

«Кто фаворит в матче "Зенит" — "Краснодар"? "Зенит" — однозначный фаворит, "Краснодар" уже едет просто на ободах. Потрачены силы в матче с "Динамо", не было возможности сделать нормальную ротацию. "Краснодар" не берет игроков, чтобы они просто протирали штаны на лавке за большую зарплату. И правильно делает, с одной стороны. С другой — скамейка, конечно, нужна.

В таком плотном календаре команде тяжело: перелеты, травмы, дисквалификации. Плюс пропускает матч Черников, это большая проблема. С точки зрения настроя на игру команда будет готова на сто процентов, но в плане сил будет тяжеловато. Матч выездной для них, а "Зенит" умеет играть такие решающие матчи. На мой взгляд, он фаворит. Это ничего не гарантирует, но у "Зенита" есть все шансы обойти "Краснодар" в турнирной таблице в этом туре», — сказал Черданцев «Матч ТВ».