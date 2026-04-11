12 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Зенит — Краснодар с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Зенит»

Турнирное положение: питерский коллектив серьёзно настроен вернуться чемпионский титул РПЛ в Санкт-Петербург.

В настоящий момент «сине-бело-голубые» идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 51 зачетный балл. За 23 матча питерцы смогли 43 раза забить и 16 раз пропустили.

Последние матчи: среди недели команда из Санкт-Петербурга покинула розыгрыш Кубка России, уступив в серии пенальти «Спартаку».

До этого же «зенитчики» в рамках РПЛ смогли переиграть «Крылья Советов» (2:1), «Динамо» из Москвы (3:1) и «Спартак» (2:0).

Не сыграют: травмирован Вадим Шилов.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака, несмотря на сильнейший состав, выступают крайне неровно. «Зенит» уже вылетел из Кубка России и теперь все силы бросит на РПЛ, где ему кровь из носу нужно чемпионство в год 100-летия.

Игра и результаты «Зенита» оставляют желать лучше, но все равно команда близка к чемпионству и сейчас все в их руках и ногах.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города не настроена кому-то отдавать чемпионский титул и намерена оставить его у себя.

Краснодарцы, в активе которых сейчас 52 очка, лидируют в турнирной таблице российского чемпионата.

«Быки» имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всей лиге — 48:16.

Последние матчи: среди недели краснодарский коллектив сыграл вничью с «Динамо» (0:0) в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России.

До этого же в матчах РПЛ «зелено-черные» выиграли у «Ахмата» (1:0), «Пари НН» (5:0) и «Сочи» (2:1).

Не сыграют: в команде из Краснодара травмированы Александр Кокшаров и Сергей Петров, а дисквалифицирован — Александр Черников.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева сейчас имеют одно очко преимущества над «Зенитом» и данная встреча будет крайне важной. Если «Краснодар» победит, то уже не должен будет упустить золотые медали из своих рук.

Устроит ли «Краснодар» ничья? Думается, что да, ведь команда останется на первой строчке, а впереди еще и решающие матчи Кубка страны.

Прогноз Игоря Ледяхова

Трехкратный чемпион России Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на центральную встречу 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»:

Соперники в одинаковом положении. Оба в среду играли на Кубок смешанными составами, поэтому сил потратили поровну. «Зенит», понятно, чуть выхолощен эмоционально, но должны уже забыть. В плане составов все вернется на круги своя — Дивеев, Глушенков, Джон и Соболев снова в старте. Тем более Дюран пробежал со «Спартаком» меньше своего вратаря, что вообще хохма. На фланги обороны должны вернуться Дуглас Сантос и Мантуан. Против Кордобы в основном будет действовать Нино, как и обычно, но без «персоналки». Потерю Черникова такой уж ключевой сегодня для «Краснодара» не назовешь — может к лучшему, что такого «выжигателя» не будет. Ленини хорошо сыграл в Грозном. С ним и Кривцовым сегодня поинтереснее. Куда-то Дуглас Аугусто пропал, вот это потеря, как и травмированный Са. Сперцян говорили травма, а играет по 90 минут. В общем, чрезвычайно увлекательное зрелище нас ждет. В индивидуальном плане «Зенит» выше уровнем, но в игровом «Краснодар» мне нравится больше. Поставлю на южан, чья игра лучше выстроена — 1:2. И очень верное судейское назначение Карасева. Пусть и критиковали его в последнее время, здесь хотя бы есть уверенность в психологической устойчивости человека. Игорь Ледяхов трехкратный чемпион России

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл 5 из последних 6 матчей

«Краснодар» не проигрывает на протяжении 6 матчей

В последнем очном поединке команд «Зенит» победил «Краснодар» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа «Краснодара» — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: команды примерно равны и точно будут бояться ошибиться, поэтому велика вероятностью ничьи.

Прогноз: вряд ли будет забито много мячей, потому что цена ошибки уж очень велика.

