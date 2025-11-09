В воскресенье, 9 ноября, «Крылья Советов» примут питерский «Зенит» в рамках 15-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

10' Провели «Крылья» свою атаку, получилось тем самым игру от своих ворот отодвинуть хозяевам.

07' Инициатива у «Зенита», вынуждают гости обороняться самарцев.

05' Подача Глушенкова с углового к воротам «Крыльев», никем не прикрытый остался Луис Энрике, удар которого с близкого расстояния выше ворот пришелся.

04' Первая атака «Крыльев» завершилась фолом в атаке Костанцы на Жерсоне.

02' Приступили игроки «Зенита» к конструированию позиционной атаки.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Зенита».

Статистика матча 0 Удары мимо 1 22% Владение мячом 78% 0 Угловые удары 1 2 Фолы 2

До матча

12:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

«Солидарность Самара Арена» Телеграм ФК «Крылья Советов»

12:50 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.

12:40 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Олейников, Марин, Ахматов.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

«Крылья Советов»

Самарский коллектив после удачного старта опустился в зону переходных матчей и борется за выживание. В настоящий момент «крылышки» имеют в своем активе 13 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. За 14 встреч команда из Самары 17 раз распечатала ворота соперников и 25 раз пропустила в свои. В прошлых турах самарцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:1). До этого же «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0), но проиграли «Рубину» (0:2), «Динамо» (2:3) и «Спартаку» (1:2). Только до этого подопечные Магомеда Адиева смогли выиграть у «Сочи» (2:0).

«Крылья Советов» имеют неудачную серию и чтобы выбраться из этой ямы команде непременно нужна победа. В последнее время ходит все больше слухов о возможной отставке Адиева со своего поста. Думается, что в настоящий момент главной задачей «Крыльев» является сохранение прописки в элитном дивизионе. Только после этого можно ставить более серьезные цели. Травмированы в составе самарцев Сергей Божин, Никита Кокарев и Томас Гальдамес.

«Зенит»

Питерский коллектив, как и всегда в последние годы, борется за чемпионский титул. Сейчас команда с берегов Невы располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» и ЦСКА. В активе питерцев 29 очков. «Сине-бело-голубые» смогли за 14 матчей забить 28 мячей, а пропустили всего 11. Среди недели команда из Санкт-Петербурга уступила «Динамо» (1:3) в матче Кубка России. В чемпионате же зенитовцы победили «Локомотив» (2:0), «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:0). Только до этого «Зенит» потерял очки, сыграв вничью с «Акроном» (1:1).

Подопечные Сергея Семака в последнее время набрали отличный ход и многие эксперты считают именно «Зенит» фаворитом текущего сезона РПЛ. «Зенит» сейчас отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка, поэтому вся борьба еще впереди. Главной задачей является как раз чемпионский титул, а вылет из Кубка, если он произойдет, может пойти на пользу, поскольку тогда команда будет играть на один фронт. В лазарете питерцев находятся Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 2 матча. В рамках РПЛ команды обменялись выездными победами, в Самаре «Зенит» победил со счетом 0:4, а в Питере «Крылья» 2:3.

За всю историю команды сыграли 118 матчей. В 62 играх победил «Зенит», в 31 «Крылья», оставшиеся 25 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.13