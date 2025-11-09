ставка за 2.13, прогноз на матч РПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Начало игры — в 13:00 мск.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский коллектив после удачного старта опустился в зону переходных матчей и борется за выживание.

В настоящий момент «крылышки» имеют в своем активе 13 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

За 14 встреч команда из Самары 17 раз распечатала ворота соперников и 25 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах самарцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:1).

До этого же «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0), но проиграли «Рубину» (0:2), «Динамо» (2:3) и «Спартаку» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Только до этого подопечные Магомеда Адиева смогли выиграть у «Сочи» (2:0).

Не сыграют: травмированы Сергей Божин, Никита Кокарев и Томас Гальдамес.

Состояние команды: «Крылья Советов» имеют неудачную серию и чтобы выбраться из этой ямы команде непременно нужна победа. В последнее время ходит все больше слухов о возможной отставке Адиева со своего поста.

Думается, что в настоящий момент главной задачей «Крыльев» является сохранение прописки в элитном дивизионе. Только после этого можно ставить более серьезные цели.

«Зенит»

Турнирное положение: питерский коллектив, как и всегда в последние годы, борется за чемпионский титул.

Сейчас команда с берегов Невы располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» и ЦСКА. В активе питерцев 29 очков.

«Сине-бело-голубые» смогли за 14 матчей забить 28 мячей, а пропустили всего 11.

Последние матчи: среди недели команда из Санкт-Петербурга уступила «Динамо» (1:3) в матче Кубка России.

В чемпионате же зенитовцы победили «Локомотив» (2:0), «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:0).

Только до этого «Зенит» потерял очки, сыграв вничью с «Акроном» (1:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака в последнее время набрали отличный ход и многие эксперты считают именно «Зенит» фаворитом текущего сезона РПЛ.

«Зенит» сейчас отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка, поэтому вся борьба еще впереди. Главной задачей является как раз чемпионский титул, а вылет из Кубка, если он произойдет, может пойти на пользу, поскольку тогда команда будет играть на один фронт.

Прогноз Виктора Булатова

Бывший футболист «Крыльев Советов» Виктор Булатов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил перспективы самарцев во встрече 15-го тура РПЛ с «Зенитом»:

Не склонен доверять досужим разговорам о желании губернатора убрать директора «Крылышек» и Адиева. Пока по факту все на своих местах. А это значит, что после поражения в Махачкале все уже чуть успокоились, хотя серия не из приятных и явно затянувшаяся. «Зенит» сейчас на подъеме, но в большей степени за счет индивидуальных действий — Глушенкова и Вендела в первую очередь. Что сейчас по всем статьям уступили на Кубок «Динамо» (1:3), это не показатель, особенно для «Зенита». Ясно, что если не пройдут «Динамо», все равно выберутся через Путь регионов. Было видно, что без должного настроя играли, поэтому нетипичные для себя голы пропустили. Состав будет, что и в чемпионате с «Локо», игра тоже вернется, не сомневаюсь. В «Крыльях» столько проблем, что «Зенит» им явно не по зубам. Вообще не видно лидера, каким поначалу выглядел Раков. Блеснули на коротком отрезке и все. 0:2 тут будет. Виктор Булатов

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не могут победить на протяжении 9 матчей

«Зенит» проиграл только 1 из последних 17 матчей

В последнем очном матче «Крылья Советов» выиграли у «Зенита» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа «Крыльев Советов» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Зенит» в отличной форме и намного сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

2.13 победа Зенита с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Крылья Советов» — «Зенит» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.13.

Прогноз: команды играют результативно, поэтому вполне могут забить много.

2.30 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Крылья Советов» — «Зенит» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.30.