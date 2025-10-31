В пятницу, 31 октября, московский ЦСКА примет нижегородское «Пари» в рамках 14-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18:50 Матч пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве, вмещающей 30 000 зрителей.

18:40 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.

ЦСКА

«Армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 баллов. ЦСКА имеет в активе восемь побед, три матча вничью и два поражения при 23 забитых и 13 пропущенных мячах. Последний матч ЦСКА выиграл минимально в поединке против «Крыльев Советов» (1:0). До этого команда обыграла «Акрон» в Кубке России со счетом 3:2 и потерпела поражение в матче против «Локомотива» со счетом 0:3. Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА одержал три победы, свела один матч вничью и потерпела одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 7:7.

ЦСКА подходит к матчу в статусе явного фаворита. Московский клуб смотрится уверенно в сезоне, несмотря на разгромное поражение от «Локомотива» в последних матчах. Травмированы в составе «армейцев» защитник Рамиро Ди Лусиано и полузащитник Матеус Алвеш.

«Пари НН»

Нижегородцы находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав семь баллов. В активе «Пари НН» две победы, одна ничья и десять поражений при девяти забитых и 23 пропущенных мячах. Команда в последнем матче сыграла вничью с «Балтикой», завершив поединок со счетом 0:0. Ранее была серия из семи поражений подряд, в том числе, поражение от «Ростова» в Кубке России (1:4) и поражение от «Акрона» со счетом 0:1. Вообще, в 10 своих последних матчах «Пари НН» играет ужасно. Всего одна победа, одна ничья и восемь поражений.

«Пари НН» имеет очень малые шансы спасти сезон, однако есть вероятность сохранить прописку в высшем дивизионе. Команда пока в пяти очках от безопасной зоны, но сможет ли клуб их набрать? Травмирован в составе «Пари НН» защитник Александр Ектов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 5 матчей. В рамках РПЛ оба раза победил ЦСКА, дома 2:0, на выезде 0:3. Так же команды сошлись на групповой стадии Кубка России, в московском матче «армейцы» одержали победу в серии пенальти 1:1 (4:2 пен.), а в Нижнем Новгороде матч закончился победой ЦСКА со счетом 0:2. Ещё одна игра была товарищеской, в октябре 2024 года команды сыграли вничью 2:2.

За всю историю команды сыграли 15 матчей. В 9 играх победил ЦСКА, в 2 «Пари НН», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95