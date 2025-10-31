31 октября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 баллов.

ЦСКА имеет в активе восемь побед, три матча вничью и два поражения при 23 забитых и 13 пропущенных мячах.

Последние матчи: последний матч ЦСКА выиграл минимально в поединке против «Крыльев Советов» (1:0).

До этого команда обыграла «Акрон» в Кубке России со счетом 3:2 и потерпела поражение в матче против «Локомотива» со счетом 0:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА одержал три победы, свела один матч вничью и потерпела одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 7:7.

Не сыграют: травмированы защитник Рамиро Ди Лусиано и полузащитник Матеус Алвеш.

Состояние команды: ЦСКА подходит к матчу в статусе явного фаворита. Московский клуб смотрится уверенно в сезоне, несмотря на разгромное поражение от «Локомотива» в последних матчах.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав семь баллов.

В активе «Пари НН» две победы, одна ничья и десять поражений при девяти забитых и 23 пропущенных мячах.

Последние матчи: команда в последнем матче сыграла вничью с «Балтикой», завершив поединок со счетом 0:0

Ранее была серия из семи поражений подряд, в том числе, поражение от «Ростова» в Кубке России (1:4) и поражение от «Акрона» со счетом 0:1.

Вообще, в 10 своих последних матчах «Пари НН» играет ужасно. Всего одна победа, одна ничья и восемь поражений.

Не сыграют: травмирован защитник Александр Ектов.

Состояние команды: «Пари НН» имеет очень малые шансы спасти сезон, однако есть вероятность сохранить прописку в высшем дивизионе. Команда пока в пяти очках от безопасной зоны, но сможет ли клуб их набрать?

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предположил конструкцию игры ЦСКА на матч 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

Предполагаю, что Челестини предпочтет рвануть с места в карьер, пока есть силенки. Он сам не скрывает, что команда уже на пределе, пусть это и намек на нехватку кадров. Хотя по мне состав укомплектован добротно, и не скажу, что армейцы совсем уж выдохлись, все относительно. Но ставка на быстрый гол, думаю, будет, поскольку Нижний закроется почище «Крыльев». И с каждой минутой разбить оборонительные редуты будет все тяжелее. Жду Кальво в основе, поскольку вариант с Вильягрой не сработал. Неординарные действия должны сейчас приходить на выручку ЦСКА, помимо «стандартов». Вот Лукина я бы точно оставил — не только потому, что забил, а ведь и сыграл надежно. Вперед выдвинул бы Мусаева, который еще не успел устать после травмы — помобильнее Алеррандро будет. Отдельный вопрос вратарский. Тороп — хороший кипер, не хочется его срывать. Но если Акинфеев окончательно восстановится, он в этом матче нужен даже больше, чем с себе равными. «Пари НН» такой — могут всю игру простоять, а на 80-й Боселли или Грулев «воткнут». Нужно быть начеку все 90+. Думаю, все же «Пари НН» при любом варианте не забьет — 2:0. Игорь Колыванов

Статистика для ставок

ЦСКА имеет лишь одно поражение в восьми последних матчах

«Пари НН» проиграл восемь из десяти последних матчей

«Пари НН» забивает меньше одного гола в среднем за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.68 и 2.11.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе командны смогут забить.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на ожидании больше трех забитых мячей в матче.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.13.