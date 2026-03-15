В воскресенье, 15 марта, «Рубин» примет на своем поле «Локомотив» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Евгений Ставер («Рубин») отлично сыграл на выходе и забрал мяч в руки после навеса в его штрафную.

02' Александр Руденко («Локомотив») рухнул на газон на линии чужой штрафной, но судья не увидел здесь нарушения правил.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Рубин» — «Локомотив» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:59 Главные действующие лица появляются на газоне «Ак Барс Арены». Игра вот-вот начнется!

18:55 Сегодня в Казани облачно и довольно прохладно, во время матча температура будет около +2℃.

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:45 Главным арбитром встречи назначен Иван Абросимов.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене», которая вмещает 45 093 зрителей.

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» — «Локомотив». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер Евгений, Мальдонадо Мунгуйя Дениль, Вуячич Игор, Тесленко Егор, Арройо Андерсон, Йочич Богдан, Кузяев Далер, Рожков Илья, Безруков Руслан, Грипши Назми, Ходжа Велдин.

«Локомотив»: Митрюшкин Антон, Ненахов Максим, Морозов Евгений, Ньямси Жерзино, Фассон Лукас, Пруцев Данил, Карпукас Артём, Бакаев Зелимхан, Батраков Алексей, Руденко Александр, Воробьёв Дмитрий.

«Рубин»

«Рубин» в нынешнем сезоне вряд ли сумеет побороться за медали, ему сейчас нужно думать чтобы оторваться подальше от зоны вылета (стыковых матчей). В данный момент казанский клуб занимает 9-е место и имеет на своем счет 26 набранных очков. Разница забитых и пропущенных голов у «рубиновых» отрицательная (-6) — 19:25.

Перед уходом на паузу в чемпионате «Рубин» провел два неудачных матча, уступив в них санкт-петербургскому «Зениту» (0:1) и «Ростову» (0:2). После возобновления РПЛ казанский клуб вновь проиграл, на этот раз махачкалинскому «Динамо» (1:2), но затем неожиданно для многих победил на своем поле «Краснодар» (2:1).

«Локомотив»

«Локомотив» борется за чемпионство в этом году, но пока занимает третье место в турнирной таблице. Его отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков, но у «железнодорожников» есть один матч в запасе, как раз против «Рубина». В нынешнем сезоне московский клуб активно играет в атаке и уже забил 43 мяча, по этому показателю он занимает первое место в РПЛ.

Перед тем как уйти на перерыв «Локомотив» победил в двух матчах подряд: «Ростов» (3:1) и «Сочи» (4:2). После возвращения «железнодорожники» продолжили победную серию, обыграв на своем поле «Пари НН» (2:1), а затем они скатали ничью с «Ахматом» (2:2), чем значительно ухудшили свое турнирное положение.

Личные встречи

Между собой соперники играют с попеременным успехом, поэтому в последние годы выделить явного фаворита в этой паре не представляется возможным. Предыдущая очная дуэль между этими командами состоялась в сентябре прошлого года, там «Локомотив» обыграл оппонента с минимальным счетом 1:0.

