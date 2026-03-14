15 марта в 21-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Рубин» и «Локомотив» (Москва). Начало встречи — 19:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Рубин — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Рубин»

Турнирное положение: после 20 матчей «Рубин» располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с 26 очками.

Последние матчи: в 20‑м туре «Рубин» на своём поле выиграл у «Краснодара» со счётом 2:1. Игра проходила в морозную погоду, была угроза её отмены, но в итоге судьи дали добро на проведение. В итоге она получилась очень нервной и примерно равной. Голы в составе «Рубина» забили новичок Грипши и защитник Нижегородов. «Быки» смогли ответить голом в самом конце.

Ранее было гостевое поражение от «Динамо» (Махачкала) (1:2).

Не сыграют: травмированы — Иву (п), Швец (п), Даку (н); дисквалифицированы — Сааведра (п) и Сиве (н).

Состояние команды: зимой в отставку был отправлен Рахимов, которому ставили в вину невзрачную оборонительную игру. На его место пришёл испанец Франк Артига, который ранее работал с «Родиной» и «Химками». Под его руководством «Рубин» стал играть более атакующий футбол, но до сбалансированной игры там ещё очень далеко. Да и не хватает травмированного Даку.

«Локомотив»

Турнирное положение: пока «Локомотив» (Москва) занимает третью строчку в таблице РПЛ с 41 очком.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 20‑м туре «Локомотив» (Москва) быстро пропустил два мяча от «Ахмата», но нашёл в себе силы отыграться сразу после перерыва, а потом ещё имел немало шансов вырвать победу — но в итоге была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

До этого была гостевая победа в Кубке России над «Арсеналом» (2:1) и в РПЛ на своём поле над «Пари НН» (2:1).

Не сыграют: под вопросом выход Пиняева (п).

Состояние команды: зимой «Локомотив» покинул его капитан Баринов, а ему на замену был взят Лукас Вера, который пока сидит в запасе. Без лидера раздевалки Михаил Галактионов немного изменил игру, сместил акценты, но особой потери в качестве по первым весенним матчам незаметно. «Локомотив» всё так же мощно и здорово выглядит в середине поля и в атаке.

Статистика для ставок

В первом круге «Локомотив» победил на своем поле (1:0)

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

В позапрошлом сезоне в чемпионате обе игры завершились вничью (1:1, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 3,20, а на «Локомотив» Москва — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3.40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: сейчас «Локомотив» смотрится гораздо мощнее «Рубина», и за такой высокий коэффициент надо рисковать и пробовать ставить на их победу. Тем более непонятна пока ситуация с Даку, который был травмирован и вряд ли будет готов выйти на поле в не самую лучшую погоду.

2.30 «Локомотив» выиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: победа «Локомотива» за 2,30.

Прогноз: Артига меняет вектор «Рубина» в сторону атаки, а «Локомотив» почти со всеми играет с позиции силы, поэтому можно попробовать и такой вариант.

2.38 Обе забьют плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,38.