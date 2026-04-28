прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 1.84

29 апреля в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» является лидером чемпионата Саудовской Аравии. Команда по итогам 29 туров набрала 76 очков при общей разнице мячей — 79:21.

Последние матчи: в последнем матче «Аль-Наср» разгромил со счетом 5:1 клуб из Катара «Аль-Ахли» в рамках поединка второй Лиги чемпионов Азии.

Ранее саудовский клуб забил четыре безответных мяча в ворота команды из ОАЭ «Аль-Васаль» в азиатской Лиге чемпионов (4:0) и с минимальным счетом обыграл «Аль-Иттифак» в рамках саудовской Про-лиги (1:0).

Состояние команды: «Аль-Наср» уничтожает. Другого слова не подобрать, чтобы описать победную серию команды из 19 поединков. Отметим, что последнее поражение команда потерпела 12 января. Отметим, что «Аль-Наср» имеет лучшую атаку в лиге и занимает второе место по лучшей обороне.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 66 очков при 20 победах, шести матчах вничью и двух поражениях. Общая разница мячей — 55:20.

Последние матчи: в последнем матче «Аль-Ахли» смог с минимальным счетом переиграть японский клуб «Матида Зельвия» в матче элитной азиатской Лиги чемпионов.

Ранее в рамках этого турнира «Аль-Ахли» обыграл японский «Виссел Кобе» со счетом 2:1, был сильнее малазийского клуба «Дарул Такзим» со счетом 2:1 и смог выиграть поединок против катарского «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.

Состояние команды: «Аль-Ахли» не потерял шансов побороться за вторую строчку чемпионата, однако в поединке против лидера будет точно непросто. Отметим, что с 30 декабря 2025 года команда провела 25 матчей, проиграв лишь в одном, а в последних семи поединках «Аль-Ахли» идет без поражений. Внушительная серия рискует вновь оборваться?

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.28.

Прогноз: Сыграем на победе хозяев. В матче первого круга «Аль-Ахли» выиграл «Аль-Наср» со счетом 2:3, однако сейчас команда находится на внушительной серии побед.

1.84 Победа «Аль-Насра»

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности поединка. Поставим на тотал больше 3,5 мячей.

2.28 ТБ 3,5

