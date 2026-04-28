29 апреля в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Тобол». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Астана — Тобол с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» борется за чемпионский титул. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Астана» на 3 очка отстает от лидера чемпионата. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Астана» одолела «Атырау» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Елимай» (2:2). Да и поединок с «Ордабасами» принес паритет (1:1).

В пяти своих последних матчах «Астана» победила 2 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Астана» нынче находится в приличных кондициях. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.

Причем «Астана» традиционно неудачно противостоит «Тоболу». В последних пяти очных поединках команда победила дважды при трех коллизиях.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» стартовал крайне неудачно. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Тобол» набрал всего 5 очков в семи турах. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тобол» нанес поражение «Каспию» (2:1).

До того команда уступила скромному «Улытау» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Кайратом» (1:1).

При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тобол» нынче выглядит не лучшим образом. Тем не менее, в Кубке страны команда явно постарается преуспеть максимально.

При этом «Тобол» имеет весьма ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.

Команда неудачно выступает на полях соперников. Во всех четырех выездных поединках чемпионата она потерпела поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астана» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.84 и 1.86.

Прогноз: «Астана» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же проводит довольно продуктивный отрезок.

Ставка: Фора «Астаны» -1.5 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

