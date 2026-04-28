29 апреля в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кайсар — Кайрат с коэффициентом для ставки за 3.34.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» борется за сохранение прописки в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайсар» лишь на один пункт опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кайсар» не уступил «Окжетпесу» (1:1).
До того команда не сумела переиграть «Алтай» (1:1). А вот поединок с «Атырау» завершился досадным поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах «Кайсар» победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Кайсар» нынче находится не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
Причем «Кайсар» традиционно сложно противостоит «Кайрату». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при одном поражении.
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» продуктивно стартовал в чемпионате. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Кайрат» набрал 15 очков в семи турах. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайрат» не сумел одолеть «Елимай» (2:2).
До того команда расправилась с «Каспием» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Тоболом» (1:1).
При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кайрат» нынче выглядит весьма выгодно. В чемпионате алмаатинцы не уступили ни разу.
При этом «Кайрат» имеет весьма надежные тылы. Пропустила команда всего лишь три мяча в 7 матчах чемпионата.
Команда не столь удачно выступает на полях соперников. В трех выездных поединках чемпионата она добыла пять очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кайрат» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.
Прогноз: «Кайрат» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивирован преуспеть на обоих фронтах.
Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 3.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.12
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кайсар» ни разу не победил в 7 матчах чемпионата
- «Кайрат» в среднем пропускает реже одного мяча за матч
- Алмаатинцы не проиграли ни разу в 7 поединках чемпионата
- «Кайрат» уже 2 года не проигрывает «Кайсару»
- «Кайсар» не побеждает 3 матча кряду