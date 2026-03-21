В субботу, 21 марта, московский ЦСКА примет махачкалинское «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+3' Перерыв. Удалось ЦСКА конвертировать преимущество в первой половине первого тайма в 2 забитых гола, после чего, встрепенувшееся «Динамо» сумело 1 мяч отыграть.

45+2' Подача с углового ЦСКА к воротам «Динамо», кулаками на выходе сыграл вратарь гостей Волк.

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Кармо врывался в штрафную «Динамо» с правого фланга атаки ЦСКА, действуя с подстраховкой защитники гостей чисто у него мяч отобрали.

43' Скидка Агаларова на Яна Джапо в штрафной ЦСКА, но защитники хозяев не позволили нанести удар.

42' Поочередно команды проводят атаки, темп игры высок.

41' Длинная передача от армейцев на Лусиано Гонду, но защитники «Динамо» не позволили принять мяч нападающему хозяев.

39' Агаларов рвался к воротам ЦСКА, догнал его и чисто отобрал мяч защитник армейцев Круговой.

39' С мячом игроки «Динамо», ЦСКА включился в прессинг.

38' Чуть снизился темп игры.

35' Длинная передача за спины защитникам ЦСКА обернулась «офсайдом» нападающего гостей Агаларова.

34' Баринов головой пробил после подачи с углового ЦСКА, мяч выше ворот «Динамо» пролетел.

33' Удар Кармо с края штрафной «Динамо», мяч попав в одного из защитников гостей на угловой ЦСКА улетел.

31' Зацепились махачкалинцы за мяч на половине поля ЦСКА и ищут возможность обострить ситуацию.

29' Позиционная атака ЦСКА.

27' Гол «Динамо» подтвержден после проверки ВАР.

26' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот ЦСКА.

25' Гоол! 2:1. Игорь Акинфеев вышел сыграть ногами за пределы своей штрафной площади, опередил его Гамид Агаларов и закатил мяч в пустые ворота ЦСКА.

24' Подача Облякова со штрафного ЦСКА, отбились гости.

21' Гоол! 2:0. Энрике Кармо прострелил вдоль ворот «Динамо», где будучи в одиночестве Матвей Кисляк вбил мяч в сетку.

18' Данил Круговой ворвавшись в штрафную «Динамо», бил в дальний угол ворот гостей, сумел защитник махачкалинцев мяч на себя поймать.

17' Продолжает ЦСКА атаковать на эмоциях после забитого гола.

15' Гоол! 1:0. Подача Облякова со штрафного ЦСКА в штрафную «Динамо», технично головой послал мяч в дальний угол ворот Волка Энрике Кармо.

13' Столкнулся Аззи с защитником ЦСКА Круговым, но сумел самостоятельно продолжить встречу.

11' Кисляк бил из пределов штрафной «Динамо», сумели заблокировать полёт мяча к воротам защитники гостей.

11' Инициатива у ЦСКА.

09' Высоко игроки «Динамо» встречают начало атаки ЦСКА.

08' Данила Козлов пробил из пределов штрафной «Динамо» с подбора, мяч сильно выше ворот полетел.

07' Подача Кармо в штрафную «Динамо» была прервана на угловой ЦСКА одним из защитников гостей.

06' Игроки ЦСКА контролируют мяч на своей половине поля.

05' В спокойном темпе начинается игра.

03' Подача Гаича в штрафную «Динамо», поймал мяч руками вратарь гостей Давид Волк.

02' Рвался по правому флангу атаки «Динамо» Мохамед Аззи, в чистом подкате отобрал у него мяч полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».

До матча

17:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, вмещающей 30 000 зрителей.

17:40 Главным судьей матча будет Антон Фролов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Кисляк, Кармо, Лусиано Гонду.

Стартовый состав «Динамо»

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

ЦСКА

Сейчас ЦСКА располагается на пятой строчке с 36 очками в таблице РПЛ. В последнем матче ЦСКА крупно проиграл «Краснодару» в ответном матче Кубка России со счетом 0:4. При этом в первом матче московский клуб выиграл со счетом 3:1. Ранее ЦСКА проиграл «Балтике» в поединке РПЛ со счетом 0:1 и крупно уступил московскому «Динамо» со счетом 1:4.

ЦСКА находится на спаде. У команды три поражения подряд с общим счетом 1:9. А со старта второй половины сезона у московского клуба четыре поражения в пяти встречах.

«Динамо» Махачкала

После 21 матча «Динамо» занимают 12-ю строчку в таблице РПЛ с 22 очками. В последнем поединке махачкалинская команда с минимальным счетом уступила питерскому «Зениту» в матче Кубка России. Встреча 1/2 финала Пути регионов завершилась со счетом 0:1. Ранее «Динамо» смогло добыть пятую победу в сезону в чемпионате, обыграв «Оренбург» со счетом 1:0, и проиграло самарским «Крыльям Советам» со счетом 0:2.

«Динамо» находится в опасной части турнирной таблицы и рискует опуститься в зону стыковых матчей. Пока у клуба всего один балл преимущества от 13-14 места. Отметим, что команда отлично стартовала в новом году: три победы в пяти последних матчах. В составе «Динамо» травмирован — Александр Сандрачук.

Личные встречи

В первом круге ЦСКА выиграл у «Динамо» со счетом 0:1 в Махачкале. Ещё 2 матча были сыграны в рамках Кубка России, в пути команд РПЛ в 1/4 финала: в Махачкале победило «Динамо» 1:0, а в Москве ЦСКА после победы в основное время со счетом 2:1, победил и в серии пенальти (5:4). За всю историю команды сыграли между собой 5 матчей, у ЦСКА 4 победы, у «Динамо» 1.

