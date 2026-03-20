21 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Начало встречи — 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.12.

ЦСКА

Турнирное положение: сейчас ЦСКА располагается на пятой строчке с 36 очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче ЦСКА крупно проиграл «Краснодару» в ответном матче Кубка России со счетом 0:4. При этом в первом матче московский клуб выиграл со счетом 3:1.

Ранее ЦСКА проиграл «Балтике» в поединке РПЛ со счетом 0:1 и крупно уступил московскому «Динамо» со счетом 1:4.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: ЦСКА находится на спаде. У команды три поражения подряд с общим счетом 1:9. А со старта второй половины сезона у московского клуба четыре поражения в пяти встречах.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: после 21 матча «Динамо» занимают 12-ю строчку в таблице РПЛ с 22 очками.

Последние матчи: в последнем поединке махачкалинская команда с минимальным счетом уступила питерскому «Зениту» в матче Кубка России. Встреча 1/2 финала Пути регионов завершилась со счетом 0:1.

Ранее «Динамо» смогло добыть пятую победу в сезону в чемпионате, обыграв «Оренбург» со счетом 1:0, и проиграло самарским «Крыльям Советам» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмирован — Александр Сандрачук.

Состояние команды: «Динамо» находится в опасной части турнирной таблицы и рискует опуститься в зону стыковых матчей. Пока у клуба всего один балл преимущества от 13-14 места. Отметим, что команда отлично стартовала в новом году: три победы в пяти последних матчах.

Статистика для ставок

В первом круге команды ЦСКА выиграл «Динамо» со счетом 1:0

«Динамо» Мх забило меньше всех в РПЛ — 11 мячей

По ходу сезона команды провели три очные встречи: две победы у ЦСКА и одна у «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,56, а на «Динамо» — 6,80, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: Основной ставкой ожидание тотала меньше двух мячей в поединке. Команды прекрасно изучили друг друга по ходу сезона, поэтому пространства для маневра будет мало.

2.12 ТМ 2

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.12.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ожидание голов от каждой из команд. В двух из трех встреч в этом сезоне клубы забивали друг другу.

2.31 Обе команды забьют

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.31.