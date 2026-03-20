21 марта в 22-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Начало встречи — 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.12.
ЦСКА
Турнирное положение: сейчас ЦСКА располагается на пятой строчке с 36 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в последнем матче ЦСКА крупно проиграл «Краснодару» в ответном матче Кубка России со счетом 0:4. При этом в первом матче московский клуб выиграл со счетом 3:1.
Ранее ЦСКА проиграл «Балтике» в поединке РПЛ со счетом 0:1 и крупно уступил московскому «Динамо» со счетом 1:4.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: ЦСКА находится на спаде. У команды три поражения подряд с общим счетом 1:9. А со старта второй половины сезона у московского клуба четыре поражения в пяти встречах.
«Динамо» Мх
Турнирное положение: после 21 матча «Динамо» занимают 12-ю строчку в таблице РПЛ с 22 очками.
Последние матчи: в последнем поединке махачкалинская команда с минимальным счетом уступила питерскому «Зениту» в матче Кубка России. Встреча 1/2 финала Пути регионов завершилась со счетом 0:1.
Ранее «Динамо» смогло добыть пятую победу в сезону в чемпионате, обыграв «Оренбург» со счетом 1:0, и проиграло самарским «Крыльям Советам» со счетом 0:2.
Не сыграют: травмирован — Александр Сандрачук.
Состояние команды: «Динамо» находится в опасной части турнирной таблицы и рискует опуститься в зону стыковых матчей. Пока у клуба всего один балл преимущества от 13-14 места. Отметим, что команда отлично стартовала в новом году: три победы в пяти последних матчах.
Статистика для ставок
- В первом круге команды ЦСКА выиграл «Динамо» со счетом 1:0
- «Динамо» Мх забило меньше всех в РПЛ — 11 мячей
- По ходу сезона команды провели три очные встречи: две победы у ЦСКА и одна у «Динамо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,56, а на «Динамо» — 6,80, ничью букмекеры оценивают в 4,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
Прогноз: Основной ставкой ожидание тотала меньше двух мячей в поединке. Команды прекрасно изучили друг друга по ходу сезона, поэтому пространства для маневра будет мало.
Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.12.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ожидание голов от каждой из команд. В двух из трех встреч в этом сезоне клубы забивали друг другу.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.31.