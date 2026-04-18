В субботу, 18 апреля, «Оренбург» примет московский «Локомотив» в рамках 25-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Оренбурга».

До матча

11:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

11:50 Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 7500 зрителей.

11:40 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовые составы команд

Стартвоый состав «Оренбурга»

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Кантеро, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Оренбург»

Команда из одноименного города продолжает отчаянно сражаться за то, чтобы остаться в сильнейшем российском дивизионе. В настоящий момент на счету оренбуржцев 20 очков и пятнадцатая строчка в турнирной таблице чемпионата страны. За 24 матча коллектив из Оренбурга смог 24 раза поразить ворота соперника и 36 раз пропустил в свои. В прошлых турах «бело-синие» сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и московским «Динамо» (0:0). До этого же оренбургский коллектив уступил «Спартаку» (0:2) и «Динамо» из Махачкалы (0:1), но выиграл у «Зенита» (2:1).

Подопечные Ильдара Ахметзянова имеют все шансы остаться в РПЛ, но для этого нужно побеждать. «Оренбург» даже от полного спасения, без стыковых встреч, отделяет всего два очка. В весенней части сезона «Оренбург» показывает достаточно неплохой футбол, поэтому вполне может рассчитывать на удачное завершение сезона.

«Локомотив»

Московский коллектив же борется за то, чтобы завершить сезон с медалями. Сейчас в активе «зелено-красных» 45 зачетных баллов и третья строчка в табеле о рангах чемпионата страны. Команда из Москвы забила больше всех в лиге и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 50:33. В прошлых турах «железнодорожники» сыграли вничью с «Динамо» из Махачкалы (1:1) и проиграли «Спартаку» (1:2). До этого же москвичи разгромили «Акрон» (5:1), но покинули розыгрыш Кубка России, уступив «Крыльям Советов» в серии пенальти.

Сейчас «Локомотив» только на одно очко опережает четвертую «Балтику», но уже на восемь баллов отстает от первого «Краснодара». Максимумом подопечных Михаила Галактионова является третье место, за которое они и будут бороться. Весной результаты «Локо» являются неутешительными, но все еще можно исправить и стоит выиграть пару игр и команда закрепиться в тройке сильнейших. Дисквалифицирован Николай Комличенко.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 1:0. За всю историю команды сыграли между собой 16 матчей, в 11 играх победил «Локомотив», в 2 «Оренбург», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

