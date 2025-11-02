В воскресенье, 2 ноября, «Оренбург» примет на своем поле «Сочи» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Обе команды располагаются на дне турнирной таблицы и остро нуждаются в очках. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
30' Хорди Томпсон («Оренбург») прошел метров десять и пробил из-за пределов штрафной чуть выше перекладины.
29' Навес в штрафную гостей на Гедеона Гузину («Оренбург»), но тому не дают добраться до мяча.
28' Данила Ведерников («Оренбург») продолжает бороздить правую бровку, но пока никак не может справится с защитниками соперника.
26' Заброс в штрафную хозяев, но там был один Богдан Овсянников («Оренбург») — он уверенно забрал мяч в руки.
25' Эдуардо Кейрос («Оренбург») перехватил мяч, отдал на Хорди Томпсона («Оренбург»), тот пошел в обводку на двоих соперников и потерял мяч.
23' Опасный навес со стандарта на дальнюю штангу сочинского клуба, Гедеон Гузина («Оренбург») едва не дотянулся до этого мяча.
22' Роман Ежов («Сочи») сбивает Хорди Томпсона («Оренбург») возле своей штрафной и получает желтую карточку.
20' Гости продолжают много владеть мячом, но по прежнему никакой опасности не создают.
18' Данила Ведерников («Оренбург») подключился к атаке, прорвавшись по флангу, но мяч потерял — его остановил Кирилл Заика («Сочи»).
16' Анри Чичинадзе («Оренбург») не по правилам атаковал Михаила Игнатова («Сочи») и увидел перед собой желтую карточку!
13' Много борьбы в центре поля! Руслан Магаль («Сочи») владел мячом, но не смог под прессингом соперника его сохранить.
11' Фахд Муфи («Оренбург») прорвался к лицевой и выкатил на 11 метров, но судья зафиксировал выход мяча за пределы поля.
09' Г-ОООООООООО-Л! «Оренбург» — 1:0! Эмирджан Гюрлюк! Эмирджан получил передачу от Хорди Томпсона перед штрафной соперника, обошел защитника и пробил с носка в правый нижний угол!
08' «Сочи» на первых минутах матча больше владеет мячом, но пока до острых моментов у ворот хозяев дело не доходило.
06' Кирилл Заика («Сочи») попытался прострелить в штрафную с правого фланга, но Данила Ведерников («Оренбург») поставил ногу и заблокировал эту передачу.
04' Юрий Дюпин («Сочи») дает классную дальнюю передачу на чужую половину поля, Антон Зиньковский («Сочи») получил мяч, но не смог как следует им распорядится и потерял.
02' Череда потерь на первых секундах матча — ни одна из команд никак не может взять мяч под контроль.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Оренбург» — «Сочи» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
11:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Газовик». Игра вот-вот начнется!
11:55 Сегодня в Оренбурге облачно и довольно прохладно, во время матча температура будет около +8℃.
11:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
11:45 Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.
11:40 Сегодняшний матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», который вмещает 10 400 зрителей.
11:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Сочи». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Оренбург»: Овсянников Богдан, Муфи Фахд, Чичинадзе Анри, Хотулёв Данила, Ведерников Данила, Кейрос Эдуардо, Квеквескири Ираклий, Томпсон Хорди, Рыбчинский Дмитрий, Гюрлюк Эмирджан, Гузина Гедеон.
«Сочи»: Дюпин Юрий, Заика Кирилл, Стоич Неманья, Солдатенков Александр, Магаль Руслан, Ежов Роман, Васильев Дмитрий, Сааведра Игнасио, Зиньковский Антон, Игнатов Михаил, Камано Франсуа.
«Оренбург»
«Оренбург» неудачно выступает в нынешнем сезоне и находится в зоне вылета, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету «синих» 8 набранных очков в 13-ти проведенных матчах. Разница забитых и пропущенных голов отрицательная (-10) — 14:24.
В конце октября в кубковом матче против санкт-петербургского «Зенита» оренбуржцы крупно уступили (0:6), но все равно сумели со второго места выйти в плей-офф Кубка России. В последнем туре РПЛ «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» (0:1).
«Сочи»
У «Сочи» критическая турнирная ситуация — команда занимает последнее место и демонстрирует очень плохой уровень футбола. На счету команды всего восемь турнирных баллов и отставание от безопасной зоны в пять очков. Разница забитых и пропущенных голов (-19) — 11:31.
Несмотря на все неудачи в сезоне, в последних трех турах «Сочи» смог добыть две победы, обыграв на своем поле Пари НН (2:1), а затем на выезде Ахмат (2:4). Между этими викториями было поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:3).
Личные встречи
Между собой эти команды играют не очень часто. За последние пять лет в этом противостоянии тотальное превосходство в у «Оренбурга», который выиграл пять из шести последних матчей и еще один завершил миром. Последняя дуэль между соперниками состоялась в декабре 2023-го года, тогда встреча закончилась вничью (1:1).
