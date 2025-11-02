В воскресенье, 2 ноября, «Оренбург» примет на своем поле «Сочи» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Обе команды располагаются на дне турнирной таблицы и остро нуждаются в очках. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' Хорди Томпсон («Оренбург») прошел метров десять и пробил из-за пределов штрафной чуть выше перекладины.

29' Навес в штрафную гостей на Гедеона Гузину («Оренбург»), но тому не дают добраться до мяча.

28' Данила Ведерников («Оренбург») продолжает бороздить правую бровку, но пока никак не может справится с защитниками соперника.

26' Заброс в штрафную хозяев, но там был один Богдан Овсянников («Оренбург») — он уверенно забрал мяч в руки.

25' Эдуардо Кейрос («Оренбург») перехватил мяч, отдал на Хорди Томпсона («Оренбург»), тот пошел в обводку на двоих соперников и потерял мяч.

23' Опасный навес со стандарта на дальнюю штангу сочинского клуба, Гедеон Гузина («Оренбург») едва не дотянулся до этого мяча.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 46% Владение мячом 54% 3 Офсайды 0 3 Фолы 3

22' Роман Ежов («Сочи») сбивает Хорди Томпсона («Оренбург») возле своей штрафной и получает желтую карточку.

20' Гости продолжают много владеть мячом, но по прежнему никакой опасности не создают.

18' Данила Ведерников («Оренбург») подключился к атаке, прорвавшись по флангу, но мяч потерял — его остановил Кирилл Заика («Сочи»).

16' Анри Чичинадзе («Оренбург») не по правилам атаковал Михаила Игнатова («Сочи») и увидел перед собой желтую карточку!

13' Много борьбы в центре поля! Руслан Магаль («Сочи») владел мячом, но не смог под прессингом соперника его сохранить.

11' Фахд Муфи («Оренбург») прорвался к лицевой и выкатил на 11 метров, но судья зафиксировал выход мяча за пределы поля.

09' Г-ОООООООООО-Л! «Оренбург» — 1:0! Эмирджан Гюрлюк! Эмирджан получил передачу от Хорди Томпсона перед штрафной соперника, обошел защитника и пробил с носка в правый нижний угол!

08' «Сочи» на первых минутах матча больше владеет мячом, но пока до острых моментов у ворот хозяев дело не доходило.

06' Кирилл Заика («Сочи») попытался прострелить в штрафную с правого фланга, но Данила Ведерников («Оренбург») поставил ногу и заблокировал эту передачу.

04' Юрий Дюпин («Сочи») дает классную дальнюю передачу на чужую половину поля, Антон Зиньковский («Сочи») получил мяч, но не смог как следует им распорядится и потерял.

02' Череда потерь на первых секундах матча — ни одна из команд никак не может взять мяч под контроль.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Оренбург» — «Сочи» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

11:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Газовик». Игра вот-вот начнется!

11:55 Сегодня в Оренбурге облачно и довольно прохладно, во время матча температура будет около +8℃.

Разминка «Сочи» https://web.telegram.org/k/#@Sochipfc

11:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

11:45 Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.

11:40 Сегодняшний матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», который вмещает 10 400 зрителей.

11:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Сочи». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Овсянников Богдан, Муфи Фахд, Чичинадзе Анри, Хотулёв Данила, Ведерников Данила, Кейрос Эдуардо, Квеквескири Ираклий, Томпсон Хорди, Рыбчинский Дмитрий, Гюрлюк Эмирджан, Гузина Гедеон.

«Сочи»: Дюпин Юрий, Заика Кирилл, Стоич Неманья, Солдатенков Александр, Магаль Руслан, Ежов Роман, Васильев Дмитрий, Сааведра Игнасио, Зиньковский Антон, Игнатов Михаил, Камано Франсуа.

«Оренбург»

«Оренбург» неудачно выступает в нынешнем сезоне и находится в зоне вылета, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету «синих» 8 набранных очков в 13-ти проведенных матчах. Разница забитых и пропущенных голов отрицательная (-10) — 14:24.

В конце октября в кубковом матче против санкт-петербургского «Зенита» оренбуржцы крупно уступили (0:6), но все равно сумели со второго места выйти в плей-офф Кубка России. В последнем туре РПЛ «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» (0:1).

«Сочи»

У «Сочи» критическая турнирная ситуация — команда занимает последнее место и демонстрирует очень плохой уровень футбола. На счету команды всего восемь турнирных баллов и отставание от безопасной зоны в пять очков. Разница забитых и пропущенных голов (-19) — 11:31.

Несмотря на все неудачи в сезоне, в последних трех турах «Сочи» смог добыть две победы, обыграв на своем поле Пари НН (2:1), а затем на выезде Ахмат (2:4). Между этими викториями было поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:3).

Личные встречи

Между собой эти команды играют не очень часто. За последние пять лет в этом противостоянии тотальное превосходство в у «Оренбурга», который выиграл пять из шести последних матчей и еще один завершил миром. Последняя дуэль между соперниками состоялась в декабре 2023-го года, тогда встреча закончилась вничью (1:1).

