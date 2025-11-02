прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.60

2 ноября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Сочи». Начало игры — в 12:00 мск.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь баллов.

Команда имеет в активе всего одну победу, пять матчей вничью и семь поражений при 14-ти забитых и 24-х пропущенных мячах.

Последние матчи: последний матч клуб провел неудачно, проиграв московскому «Спартаку» со счетом 0:2.

До этого «Оренбург» был разгромлен «Зенитом» в Кубке России со счетом 6:0 и поделил очки в чемпионате с «Крыльями Советов» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. Разница мячей на этом отрезке — 2:9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» выглядит откровенно плохо, что подтверждает всего одна победа в сезоне и девять пропущенных мячей в последних пяти матчах. Смогут ли хозяева подлатать дыры в защите перед этой игрой?

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы после 13-ти туров расположились на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

«Сочи» смог добыть две победы, две ничейных встречи и потерпел девять поражений при 11-ти забитых и 30-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке «Сочи» смог уверенно одолеть «Ахмат» со счетом 2:4.

До этого команда уступила с разгромом «Краснодару» в Кубке России со счетом 0:3 и уступила «Зенита» в чемпионате (0:3).

В последних пяти матчах команда с Юга России имеет в активе две победы, один матч вничью и два поражения. Разница мячей в этих поединках — 9:12.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Сочи» в последних матчах смог добыть первые победы в сезоне. До победы над «Пари НН» со счетом 2:1 в 12-м туре, команда имела серию из 15-ти матчей без побед. Продолжит ли команда собирать виктории?

Статистика для ставок

«Сочи» выиграл последний матча

«Оренбург» не знает побед в четырех поединках к ряду

«Сочи» пропустил больше всех в лиге — 30 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются почти с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.84.

Прогноз: Команды любят много пропускать в матчах, однако этой игре ожидаем мало забитых мячей.

Ставка: ТМ 2 в матче за 2.60.

Прогноз: Верим, что «Сочи» продолжит стремиться к победе в матчах. Команда имеет моральный подъем и не планирует останавливаться.

Ставка: Победа «Сочи» за 3.15.