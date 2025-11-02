2 ноября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Сочи». Начало игры — в 12:00 мск.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь баллов.
Команда имеет в активе всего одну победу, пять матчей вничью и семь поражений при 14-ти забитых и 24-х пропущенных мячах.
Последние матчи: последний матч клуб провел неудачно, проиграв московскому «Спартаку» со счетом 0:2.
До этого «Оренбург» был разгромлен «Зенитом» в Кубке России со счетом 6:0 и поделил очки в чемпионате с «Крыльями Советов» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. Разница мячей на этом отрезке — 2:9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Оренбург» выглядит откровенно плохо, что подтверждает всего одна победа в сезоне и девять пропущенных мячей в последних пяти матчах. Смогут ли хозяева подлатать дыры в защите перед этой игрой?
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы после 13-ти туров расположились на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.
«Сочи» смог добыть две победы, две ничейных встречи и потерпел девять поражений при 11-ти забитых и 30-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке «Сочи» смог уверенно одолеть «Ахмат» со счетом 2:4.
До этого команда уступила с разгромом «Краснодару» в Кубке России со счетом 0:3 и уступила «Зенита» в чемпионате (0:3).
В последних пяти матчах команда с Юга России имеет в активе две победы, один матч вничью и два поражения. Разница мячей в этих поединках — 9:12.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Сочи» в последних матчах смог добыть первые победы в сезоне. До победы над «Пари НН» со счетом 2:1 в 12-м туре, команда имела серию из 15-ти матчей без побед. Продолжит ли команда собирать виктории?
Статистика для ставок
- «Сочи» выиграл последний матча
- «Оренбург» не знает побед в четырех поединках к ряду
- «Сочи» пропустил больше всех в лиге — 30 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются почти с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.84.
Прогноз: Команды любят много пропускать в матчах, однако этой игре ожидаем мало забитых мячей.
Ставка: ТМ 2 в матче за 2.60.
Прогноз: Верим, что «Сочи» продолжит стремиться к победе в матчах. Команда имеет моральный подъем и не планирует останавливаться.
Ставка: Победа «Сочи» за 3.15.